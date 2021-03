Tutti possiamo creare un personalissimo deodorante per ambienti, naturale e inebriante ma non troppo persistente.

Soprattutto useremo pochi ingredienti che spesso non raggiungono il prezzo di un euro e che troviamo comunemente in cucina.

I profumi per ambiente handmade possono essere anche una splendida idea regalo anche la Pasqua.

I profumatori handmade, proprio perché assolutamente naturali ed ecologici, hanno una durata abbastanza breve prima di deteriorarsi (circa 5 giorni). Il nostro consiglio è di conservarli in piccoli barattoli di vetro in frigorifero.

Ecco alcune ricette per creare, con questi semplici ingredienti, i profumi per ambiente.

Profumo per ambiente primaverile fai-da-te

Materiale occorrente:

una stecca di vanilla bourbon (si trova nel reparto dolci e cake design del supermercato);

due lime tagliati a fette;

due rametti di rosmarino.

Si estraggono i semi si vaniglia dal baccello, facendo un’incisione con il coltello per il senso della lunghezza. Insieme alle fette di lime e al rosmarino si mettono i semi a bollire in 500 ml di acqua per quindici minuti. Dopo i primi minuti aggiungere ancora un bicchiere d’acqua.

Si lascia raffreddare e si filtra con un colino. Mettere l’acqua profumata in barattoli di vetro per la conservazione. Per la diffusione si può usare uno spruzzino simile a quello dei prodotti per capelli.

Per conservare più a lungo il profumo per ambiente homemade si può aggiungere qualche goccia di alcool alimentare.

Profumo per ambiente per il bagno

Materiale:

rami di pino (meglio se pino mugo);

5 foglie di alloro;

un cucchiaio di noce moscata in polvere.

Il procedimento è il medesimo descritto sopra, si consiglia però di incidere per il senso verticale il rametto in modo che la resina possa uscire. Una fragranza dalle note più maschili, decisa, ma allo stesso tempo speziata!

Profumo fai-da-te estivo per ambienti

Materiale:

quattro ramoscelli di timo;

due manciate di menta piperita;

succo di metà limone.

Questo profumo per ambiente è molto fresco, ideale per l’estate. Lo consigliamo soprattutto dopo le fritture per cancellare il fastidioso odore dalla cucina.

Ecco come creare con questi semplici ingredienti i profumi per ambiente!