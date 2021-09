L’attività fisica prevede degli sforzi che ci possono portare a delle problematiche da considerare. Per mantenersi in forma, spesso e volentieri ci concediamo qualche esercizio per scolpire i pettorali, oppure un po’ di corsetta.

Proprio il jogging è una delle attività più praticate da uomini e donne, perché salutare e consigliata dagli esperti. In alcune situazioni rischiamo, però, di andare incontro a degli incidenti di percorso. Infatti, crampi e dolori al polpaccio sono problematiche comuni e diffuse in entrambi i sessi.

Le ragazze che amano correre all’aria aperta, però, potrebbero riscontrare problemi di questo tipo più frequentemente. Ma perché i nostri polpacci sarebbero così sensibili agli effetti della corsa? La risposta è semplice e ce la danno, come sempre, gli esperti nel settore.

Crampi e dolori al polpaccio potrebbero essere il segnale di questa patologia frequente nelle donne

Se il polpaccio ci fa male durante o dopo una corsetta, potremmo pensare che la causa di tutto sia il modo in cui appoggiamo i piedi.

Secondo alcuni esperti, però, il vero responsabile dei nostri problemi potrebbe rivelarsi l’alluce valgo. Questo, in termini semplici, consiste nella deviazione verso l’esterno della base dell’alluce e, allo stesso tempo, di quella all’interno della punta.

Ce ne possiamo accorgere, oltre che per la forma del dito, dall’arrossamento della pelle nel punto interessato. Quindi, crampi e dolori al polpaccio potrebbero essere il segnale di questa patologia frequente nelle donne, per una ragione ben precisa. Tutto dipende dalle calzature che indossiamo durante la giornata.

Se abbiamo l’abitudine di passeggiare con scarpe con i tacchi alti, sarà più probabile sviluppare questa patologia. Indossando queste calzature, infatti, il nostro piede assume solitamente una postura innaturale. Questo ci costerebbe caro quando passiamo a scarpe molto più basse, come quelle da corsa.

Come curare questa condizione patologica

Possiamo trattare il problema dell’alluce valgo con qualche piccola accortezza per alleviare il dolore. Le precauzioni più immediate consistono nell’applicare una borsa del ghiaccio sul dito che fa male. Fatto ciò, rechiamoci in farmacia per acquistare un tutore apposito o una fascia che posizioneremo attorno al piede.

Potremmo tentare anche con qualche rimedio naturale. Proviamo con dei massaggi con olio essenziale di camomilla o zenzero. In alternativa, optiamo per una tisana al sambuco, da assumere un paio di volte al giorno.

Per finire, ricordiamo che per ogni dubbio è sempre bene recarsi dal medico competente, che saprà indicarci le cure più adeguate. Infatti, i rimedi elencati sopra, possono aiutare per il dolore e la prevenzione, ma tutto dipende dalla gravità del disturbo. Rivolgerci a medici competenti, dunque, è l’unica soluzione.