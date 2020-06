Covid19, il ritorno pesa sulle borse asiatiche. Borse asiatiche in ginocchio oggi per l’inaspettato ritorno del virus covid19 in Cina, dove sono stati scoperti 79 focolai. In una decina di quartieri residenziali intorno a Pechino è tornata la zona rossa. In Cina scivolano sia l’indice composito di Shanghai, -1,02% a 2890,03 punti che quello di Shenzhen, a -0,29% a 1865,34 punti.

Big cinesi deboli nonostante i buoni fondamentali

In Cina dove la produzione industriale e le vendite al dettaglio nei giorni scorsi erano partiti benino, anche le big come China Unicom (– 1,85% ha appena siglato un contratto con Nokia per il 5G in Cina) e China Petroleum non riescono a ingolosire gli investitori. China Petroleum mostra un prezzo conveniente per un investimento di medio periodo e buone possibilità di crescita (ROE al 4% e ROC al 3%). Il 12 giugno quotava 4,05 e si sperava che potesse salire a 4,95 e poi 4,140. Attualmente sta oscillando intorno a 3,99 euro per azione: i ribassisti stanno aspettando il supporto 3,928 e poi 3,891. Il ritorno della pandemia sta intaccando anche la leadership del ministro della salute Ma Xia Owei nel governo di Xi Jin Ping.

Giappone, giù la produzione elettronica

Il primo a cadere è stato però l’indice Nikkei a Tokyo: ha perso il 3,47% (- 774,53 punti a quota 21730) il ribasso più forte dopo il primo aprile. A Hong Kong l’indice Hang Seng ha perso il 2,16 % a 23,776, 95 punti. Preoccupazione tra gli operatori del settore, come gli analisti del Tokai Tokyo Research Institute e le assicurazioni Okasan. Anche in Giappone cresce l’ansia per 90 nuovi casi di infezione durante il weekend.

Sul mercato giapponese stanno soffrendo le società del settore di elettronica penalizzate dalla recente riscossa dello Yen rispettoal Dollaro, con il ritorno della pandemia. Alta volatilità per Tokyo electron (-5,55% a 21880 yen), Advantest (-6,96% a 5480 yen) screen holdings (-7% a 4780 yen) Sumco (TSE: 3436) (5,6% a 1517 yen).