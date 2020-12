Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai si sa, non passa giorno in cui non pronunciamo le parole “Covid” o “coronavirus”. Certamente, questo 2020 sarà indimenticabile (e non in positivo!).

Tra coloro che chiedono misure sempre più rigide e coloro che, al contrario, non vedono l’ora di riprendere l’aereo senza mascherina sul viso e amuchina in tasca, c’è una domanda che in pochi si son posti: che ne è ad oggi dei rapporti sociali?

In un anno di chiusura come questo, ci stiamo abituando sempre di più a stare da soli. Ma siamo sicuri che questo sia un bene o un segno di forza come in tanti ci hanno insegnato nel corso della nostra vita?

Non poter vedere i nostri parenti, amici, congiunti o anche e solo conoscenti può essere altamente rischioso per il nostro benessere personale. Vediamo perché.

Covid e relazioni sociali, cosa stiamo perdendo nell’era della pandemia diviso per punti

Innanzitutto, viene a mancare il contatto fisico e come ci insegnano gli esperti, gli abbracci stimolano la produzione di endorfine, necessarie per combattere ansia e stress di tutti i giorni.

In secondo luogo, scompare il confronto con l’altro. Parlare e scambiare opinioni incentiva il ragionamento e la capacità di metterci in discussione. Senza dialogo diventiamo più rigidi e chiusi nei nostri pensieri.

In terzo e ultimo luogo (ma non per importanza) viene meno una cosa semplice e spesso sottovalutata: guardarsi negli occhi. Nell’epoca dei social come quella in cui viviamo, c’è chi crede che parlarsi su Skype o tramite altre piattaforme telematiche sia uguale a guardarsi di presenza. Senza nulla togliere a questi mezzi di comunicazione che si sono rilevati di fondamentale importanza sia nel contesto professionale che nelle relazioni sociali e sentimentali, lo sguardo dal vivo resta pur sempre qualcosa di insostituibile, che riesce a suscitare emozioni che uno schermo non darà mai.

Non solo emergenza sanitaria

Accanto alle ormai note e terribili conseguenze sanitarie del virus Covid 19, ce ne sono altre nascoste e molto insidiose. Nel difficile binomio Covid e relazioni sociali, cosa stiamo perdendo è sicuramente (anche) il piacere di stare insieme.