Covid-19 e pensioni di reversibilità, quali conseguenze

La crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 sta avendo pesanti ripercussioni sui redditi degli italiani. Abbiamo approfondito in questo articolo gli interventi del Governo in materia di Cassa Integrazione. Ma in queste settimane sta emergendo un ulteriore grave problema. Diverse famiglie rischieranno il collasso economico a causa della perdita di una fonte di reddito.

Il coronavirus ha mietuto molte vittime in età lavorativa.

Persone che con il proprio reddito contribuivano al mantenimento della propria famiglia. E queste famiglie, oggi, devono fronteggiare una tragedia nella tragedia: la difficoltà economica attuale e l’incertezza per il futuro. Scopriamo insieme cosa sta succedendo a molte famiglie alle prese con Covid-19 e pensioni di reversibilità.

Le pensioni di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento della morte di quest’ultimo. Spetta al coniuge superstite nella misura del 60 % del trattamento che sarebbe spettato al titolare. La pensione indiretta, invece, è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore deceduto. Viene erogata solo in presenza di alcuni requisiti. Un minimo di 780 settimane di contribuzione. Oppure un minimo di 260 settimane di contributi di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte del contribuente. Quindi non tutte le famiglie otterranno una pensione.

Un ulteriore problema è l’importo dei trattamenti. La pensione del lavoratore indicizzata al PIL dei 5 anni precedenti al decesso. Negli ultimi 5 anni il Prodotto Interno Lordo è sceso in maniera significativa con conseguente impatto sul calcolo di questi assegni. Il risultato sono pensioni al ribasso per le famiglie.

Covid-19 e pensioni di reversibilità, il bonus 600 euro

Il Decreto Cura Italia non è del tutto chiaro sul diritto al bonus di 600 euro per i percettori di pensioni di reversibilità. L’INPS, con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, ha chiarito che è escluso dal bonus chi percepisce una pensione diretta. Le pensioni di reversibilità rientrano tra le pensioni dirette. Per questo motivo le famiglie colpite da un lutto causato dal Coronavirus, si troveranno doppiamente penalizzate a livello economico. A causa del Covid-19 e pensioni di reversibilità, quindi molti italiani non potranno percepite un bonus stanziato per le persone in difficoltà.