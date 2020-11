Oggi vogliamo parlare di una deliziosa ricetta che conquisterà tutti: le cotolette di zucca un piatto vegetariano per la gioia di grandi e piccini.

Nasce dall’idea di creare un piatto sfizioso con una verdura di stagione. È, infatti, un modo originale di trattare la zucca che la rende molto golosa, anche per i bambini che spesso sono riluttanti nel mangiare le verdure. È, inoltre, un piatto di facile e rapida preparazione.

Vediamo, quindi, gli ingredienti delle cotolette di zucca, un piatto vegetariano per la gioia di grandi e anche dei piccini.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti:

a) una zucca intera di circa 700 gr;

b) tre uova;

c) farina, quanto basta per l’impanatura;

d) pangrattato;

e) timo, maggiorana e menta, quanto basta;

f) olio per friggere.

La preparazione

Passiamo alla preparazione. Bisogna pulire la zucca rimuovendo prima i filamenti i semi. Solitamente svolgere questa operazione con un cucchiaio metallico la rende più veloce e facile da fare.

Tagliare, quindi, la polpa a fette alte circa ½ centimetro. A parte, tritare finemente le foglie di timo, maggiorana e menta con un coltello o una mezzaluna. Unire alle erbette tritate il pangrattato e girare bene.

Passare ogni fetta di zucca nella farina, poi bagnare nell’uovo sbattuto con un pò di sale, poi nuovamente nella farina ed infine nel pangrattato.

Questo doppio processo di panatura è consigliato per ottenere una cotoletta croccante fuori e morbida dentro.

Adagiare circa due centimetri di olio per frittura in padella e farlo riscaldare a fuoco medio. Riporre le fettine di zucca impanate in padella mantenendole ben distanziate e cuocere qualche minuto su entrambi i lati fino a che non risultino ben dorate.

Far scolare ogni fetta sulla carta assorbente e salare. Servire ben calde.

Ecco svelata, dunque, la ricetta delle cotolette di zucca, un piatto vegetariano per la gioia dei palati di grandi e anche dei piccini.