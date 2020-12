Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi presentiamo un secondo piatto che può avere tante varianti con l’impiego degli avanzi del frigo o della credenza. Si tratta di un’ottima soluzione anche per far mangiare ai bimbi un formaggio fresco e leggero come la ricotta. Inoltre può rappresentare un escamotage furbo per proporre, in chiave fantasiosa, gli ortaggi, le verdure e persino il pesce.

La preparazione base ha ovviamente la ricotta, oltre alle uova e al pangrattato. Ma potremmo prevedere anche i cavolfiori, gli spinaci, tanti aromi, e persino del merluzzo lesso. Ad ogni modo, croccanti fuori e morbide dentro, ecco le cotolette di ricotta, una trovata sfiziosa svuotafrigo per un pranzo goloso e originale.

Diamo uno sguardo all’occorrente per le nostre cotolette di ricotta

In questo articolo abbiamo già descritto quanto è facile preparare persino a casa tale formaggio fresco. Teniamo a mente, però, che per questa preparazione bisogna usare una ricotta non proprio freschissima, ma con uno o due giorni di frigo alle spalle.

Ingredienti (per 8 cotolette):

a) 800 gr di ricotta b) 200 gr di pangrattato c) 150 di bietole; d) 5 uova; e) 100 gr di pecorino; f) 1 aglio (facoltativo); g) farina e olio evo q.b. h) noce moscata q.b.; i) sale e pepe q.b.

Procediamo con la preparazione delle cotolette alternative

Mondiamo e frulliamo le bietole, senza cuocerle. Poi eliminiamo l’anima verde dell’aglio e tritiamolo molto finemente. Aggiungiamo il trito al pangrattato, insieme a un cucchiaio di pecorino.

In una ciotola a parte, aggiungiamo, alla ricotta, 2 uova, il resto del pecorino e le bietole. Uniamo anche la noce moscata, pepiamo ed aggiustiamo di sale. Il composto deve risultare compatto e lavorabile. Per raggiungere questa consistenza, se è troppo duro aggiungiamo un uovo; se invece dovesse presentarsi troppo morbido, aggiungiamo del pangrattato.

Quando il composto sarà pronto, formiamo delle cotolette di circa 150 grammi ognuna. Passiamole prima nella farina, poi nelle due uova sbattute col sale e infine nel pangrattato. Per rendere le cotolette più croccanti e saporite, potremo ripetere due volte questa sequenza di impanatura.

Pronti per la cottura

A questo punto potremo decidere di cuocerle al forno per circa 20 minuti a 190°, dopo aver disposto le cotolette su una teglia oleata. Oppure possiamo decidere di farle fritte in padella con olio evo a temperatura, facendole dorare qualche minuto per ciascun lato.

Nulla da eccepire: croccanti fuori e morbide dentro, ecco le cotolette di ricotta, una trovata sfiziosa svuotafrigo per un pranzo goloso e originale. Da servire semplicemente con una insalata mista o un contorno di verdure e ortaggi di stagione. Per i bimbi, si potrebbe pensare ad un panino, con la cotoletta di ricotta e biete e una salsa ketchup fatta in casa.