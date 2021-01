Le cotolette di carne sono un grande classico della cucina per i più piccini. Preparate in mille modi diversi, sono il caposaldo di pranzi e cene dalle nonne, magari le si aiuta anche nella preparazione.

Queste cotolette alla besciamella dal sapore deciso, uniscono la bontà della carne con il sapore più delicato della besciamella.

Sono di facile preparazione e sono perfette per un secondo piatto da presentare ai bambini, magari durante un pranzo in famiglia o una cena particolare.

Vediamo quindi come si preparano le cotolette alla besciamella.

Ingredienti

400 gr di fesa di vitello o tacchino o pollo;

40 gr di burro;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

4 uova;

pangrattato;

olio d’oliva;

500 ml di latte;

50 gr di farina;

50 gr di burro;

noce moscata;

sale.

Cotolette alla besciamella dal sapore deciso

Per prima cosa, preparare la besciamella. In una casseruola far sciogliere il burro a fiamma bassa. Aggiungere quindi la farina e mescolare bene con una frusta per legare insieme gli elementi. Aggiungere quindi il latte freddo, continuando a mescolare per evitare grumi. Continuare finché non si addensa e appena arriva a bollore, proseguire per 10 minuti, mescolando di continuo.

Quando bolle, aggiungere la noce moscata e regolare di sale.

Far soffriggere quindi la carne nel burro, salarla e metterla da parte.

Aggiungere la besciamella al parmigiano e ai due tuorli d’uovo. Mescolare il tutto e far raffreddare.

Spalmare il composto sui due lati della carne e piegarla in due.

Passare la carne nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Mettere la carne in una padella antiaderente con un filo d’olio e farla dorare da entrambe le parti per bene.

Quando saranno cotte da entrambe le parti, scolare le cotolette su carta assorbente da cucina. Scoliamo l’olio in eccesso e smaltiamolo correttamente. Vietato buttarlo nel lavandino!

A questo punto, possiamo servire le nostre cotolette alla besciamella ben calde.