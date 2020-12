Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La tradizione ci “impone” da ormai tanti anni di concludere l’anno in bellezza con il cotechino e le lenticchie. È un piatto davvero immancabile a tavola in occasione del veglione. Ma siamo sicuri che esista un solo modo di prepararlo? Oggi ProiezionidiBorsa vuole presentare la ricetta per preparare il cotechino alla Wellington per un Capodanno diverso dal solito. Anticipiamo che la preparazione non è molto complicata e che con meno di un’ora e mezza il nostro cotechino è pronto in tavola. Per realizzare la crosta che racchiude il cotechino possiamo realizzare la farcie che preferiamo. Qui consigliamo un ripieno con gli spinaci.

Ingredienti pe 4-6 persone

1 cotechino di Modena IGP precotto;

1 rotolo di pasta sfoglia surgelato;

250 g di spinaci;

peperoncino q.b.;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

2 tuorli d’uovo

Ecco tutti i passaggi per il cotechino alla Wellington

In una pentola dai bordi alti colma d’acqua mettiamo il nostro cotechino. È essenziale lasciarlo all’interno del proprio involucro e praticare su di esso dei piccoli fori. Questa operazione consentirà di rilasciare in acqua una buona parte del grasso in eccesso. Il cotechino deve rimanere in acqua bollente per circa 50 minuti.

Nel frattempo procediamo a cuocere gli spinaci, portandoli a bollore in un’altra pentola d’acqua. Passata una mezz’ora possiamo adagiarli in una padella calda per ripassarli con olio, aglio e peperoncino.

Prendiamo ora la nostra sfoglia. Consigliamo vivamente di usarne una già pronta in modo da evitare un’ulteriore preparazione che allungherebbe oltremodo i tempi di cottura. Quindi allestiamo sulla pasta un letto di spinaci. Una volta fatto raffreddare il cotechino, lo appoggiamo sopra gli spinaci ripassati. A questo punto ci sono tutti gli ingredienti che compongono la nostra tasca; possiamo arrotolare la pasta sfoglia. Sarà fondamentale in questa fase saldare bene le estremità del rotolo per non farne uscire il contenuto.

A questo punto, in una terrina sbattiamo con la forchetta due tuorli d’uovo che dispargiamo con un pennello da cucina sopra il rotolo. Di questo ingrediente dai mille usi in cucina, ne abbiamo parlato in un altro nostro articolo dal titolo 16 ottimi metodi per preparare un uovo. Ora che è tutto pronto, possiamo finalmente infornare la ricetta a 200° per una mezz’ora.

Si consiglia di accompagnare il cotechino con una salsa olandese preparata precedentemente e, ovviamente, con le lenticchie. Ecco la ricetta del cotechino alla Wellington per un Capodanno diverso.