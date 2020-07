Costruire una rendita in Borsa con un titolo del settore costruzioni? È possibile se si pensa a Buzzi Unicem.

Il titolo qualunque sia l’orizzonte temporale considerato, da cinque anni a 7 giorni, ha sempre avuto una performance superiore sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano. Ad esempio negli ultimi cinque anni Buzzi Unicem ha avuto, tenendo conto anche della cedola distribuita, un rendimento del +51% che va confrontato con il -5% del mercato italiano e col -2,3% del settore di riferimento. Anche considerando gli ultimi 7 giorni i rapporti di forza non cambiano. Buzzi Unicem, infatti, ha reso l’11,1%, mentre il settore di riferimento e il mercato italiano hanno reso il 6% e il 3,8%, rispettivamente.

Tuttavia se si considerano le raccomandazioni degli analisti, Buzzi Unicem risulta essere sopravvalutato di qualche punto percentuale. Lo scenario non cambia se si vanno a considerare altri criteri di valutazione basati sui fondamentali.

Come possiamo affermare, quindi, che con Buzzi Unicem è possibile costruire una rendita in Borsa con un titolo del settore costruzioni ?

Per inciso ricordiamo che negli USA il settore delle costruzioni, dove Buzzi Unicem è molto presente, potrebbe portare molti benefici al titolo (I dati USA fanno esplodere al rialzo Buzzi Unicem).

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Buzzi Unicem

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 16 luglio a quota 21,4€ in rialzo dello 0,9% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è molto forte e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 22,1549€. A seguire gli obiettivi rialzisti si trovano in area 25,4717€ (II° obiettivo di prezzo) e in area 28,8161€ (massima estensione del rialzo in corso).

I ribassisti nel breve periodo potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 20,1042€.

Time frame settimanale

La chiusura del 17 luglio potrebbe avere implicazioni molto importanti per il futuro del titolo nel medio periodo. Qualora, infatti, la chiusura dovesse essere superiore alla forte resistenza in area 21,2404€ (I° obiettivo di prezzo), allora si aprirebbero le porte per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 27,0209€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 32,77€.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista e presenta margini di apprezzamento molto interessanti, come si vede dalla figura seguente. La chiave di volta per assistere a un’esplosione dei prezzi è una chiusura mensile superiore a 21,9235€. Monitorare con attenzione, quindi, la chiusura di luglio. Potrebbe, infatti, essere foriere di enormi guadagni per chi ha deciso di puntare su Buzzi Unicem.