Costruiamo una cuccia da interno per rendere felice il nostro cane con maglioni e coperte o stoffe ma senza plastica 

Costruire la cuccia del nostro cane evitando di comprarla già pronta in negozio ha diversi significati.

È una dimostrazione di quanto teniamo a lui, di come farlo sentire al sicuro e amato.

Invece di comprarla in negozio, costruire la cuccia da soli ci permette di riciclare oggetti che abbiamo in casa e che verrebbero buttati. Questo fa bene all’ambiente e allo stesso tempo al nostro portafoglio. Risparmiamo facendo un bel regalo al nostro cane senza inquinare ulteriormente. Un comportamento positivo da cui trarre tanti benefici.

Una soluzione morbida e calda

Se abbiamo un vecchio maglione che intendiamo gettare via non facciamolo. Il maglione è uno dei modi più divertenti per costruire una cuccia veramente confortevole.

Non è difficile. Prendiamo il maglione e riempiamo le maniche di tessuti di scarto, stoffa o vecchi collant per creare spessore.

Cucciamo le maniche del maglione oppure applichiamo degli strap con la colla a caldo per chiudere le estremità.

Inseriamo all’interno del maglione un vecchio cuscino di piccole dimensioni. Quindi cuciamo il collo del maglione e la vita. Cuciamo le maniche fra di loro aggirando il cuscino in modo che le maniche creino un bordo imbottito.

Il maglione che doveva essere gettato via è pronto a vivere una nuova vita e a fare felice il nostro cane.

Se costruiamo una cuccia da interno con maglioni e coperte o altri materiali che non siano dannosi per l’ambiente e per il cane facciamo una buona azione di riciclo.

Per esempio, se vogliamo utilizzare un pallet che abbiamo in casa possiamo pulirlo per bene e riverniciarlo.

Le vernici però possono essere tossiche e non fare bene al cane. In questo caso, il consiglio migliore è quello di trattare il pallet con l’olio di lino. Diventerà un arredo per la casa e una comoda cuccia.

Tagliamo gli assi centrali e creiamo lo spazio per il cane.

Dopo aver smussato le spigolature e aver trattato il legno inseriamo una o due coperte per creare il giaciglio.

Non ci resta che scegliere il punto in cui sistemare la nuova cuccia.

Costruiamo una cuccia da interno per rendere felice il nostro cane con maglioni e coperte o stoffe ma senza plastica

Se abbiamo un vecchio lenzuolo colorato con gli elastici e abbiamo ricevuto in dono un cesto di frutta, la cuccia del cane è già pronta senza alcuno sforzo.

Rivestendo la cesta con il lenzuolo e inserendo un cuscino nel fondo si ottiene un riparo comodo da poter sistemare in qualunque punto della casa.

Se siamo appassionati di uncinetto possiamo cucire la rivestitura che vogliamo dare al cesto per assecondare il nostro gusto. Il manico ci permette di avere una parete e un’apertura se decidiamo di coprirla tutta. L’effetto sarà avvolgente per il nostro cane.

Sono diversi i modi per costruire una cuccia comoda. Evitare la plastica e altri materiali che possono fargli male è l’idea migliore che ci possa venire in mente.