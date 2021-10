I saldi sono una delle occasioni grazie a cui dare una ventata d’aria fresca al guardaroba senza spendere un occhio della testa. È pur vero, però, che non sempre si riesce a trovare la propria taglia e talvolta occorre accontentarsi di qualcosa di diverso. Questo accade specialmente durante i saldi invernali di gennaio e quelli estivi di luglio.

Allora perché attendere questi 2 momenti? Moltissimi Brand offrono dei periodi promozionali proprio in questo momento dell’anno, persino precedente al Black Friday. Una veloce ricerca sui vari siti mostra, ad esempio, che costano meno di 50 euro questi 4 look atomici per vestire invidiabilmente spendendo poco. Si tratta di abbinamenti davvero incredibili, ma anche super convenienti ed economici.

Due look romantici perfetti per tantissime occasioni

La prima proposta arriva direttamente dal Brand Mango, che propone in questo momento una serie di capi in promozione super trendy. Tra questi la blusa rosa antico con volant, al prezzo scontatissimo di 19,99 euro e il pantalone a palazzo in velluto nero a 25,99 euro. Con soli 45,98 euro è possibile portare a casa un look provenzale e raffinato per donne di ogni età. Sopra i 30 euro di acquisto spedizione e reso sono anche gratuiti.

Sempre di questo Brand un abbinamento impeccabile è tra le decolleté a punta nere scamosciate (19,99 euro) e l’abito con spalline nero (29,99 euro). Si tratta di un total look perfetto per la sera o per il tardo pomeriggio. Ma non è finita qui, perché i prossimi due look sono casual chic e perfetti per ogni ora del giorno.

Sembra incredibile ma costano meno di 50 euro questi 4 look atomici per vestire invidiabilmente spendendo poco

Il Brand Zara offre una serie di capi in Special Price fra i quali spicca un colore su tutti. Si tratta del verde acceso super di tendenza in questo periodo. Al prezzo di 19,99 euro ciascuno è possibile acquistare sneakers sportive con dettagli verdi e pantalone verde a gamba larga in tessuto jeans.

Anche Bershka ha numerosi capi in saldo, come il pantalone flare cut on con spacco laterale a 12,99 euro. Il tutto da abbinare a sneakers con suola voluminosa a 25,19 euro e felpa bianca cropped con stampa stopper a 11,19 euro. L’intero look costa meno di 50 euro ed è perfetto per outfit più giovanili.

Ovviamente, ricordiamo che i Brand citati sono solo alcuni scelti a titolo di esempio.

