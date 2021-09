Arriva l’autunno e, per chi ancora non lo avesse già fatto, potrebbe essere il momento di aggiungere qualcosa nel guardaroba prima di tornare in ufficio. Alcune volte accade che, tuttavia, i capi migliori siano anche quelli più scomodi o quelli più costosi. La buona notizia è che, ormai da qualche tempo, la tendenza della moda torna su linee più morbide e vestibilità abbondanti. I vecchi pantaloni e jeans “skinny”, lasciano spazio a capi “over”, con buona pace degli amanti della comodità. Quelli che presenteremo, sono valide scelte di stile e una buona fonte di ispirazione per i look futuri a un prezzo contenuto. Infatti, costano meno di 50 euro questi 3 pantaloni da urlo pieni di stile per l’autunno 2021 che potrebbero ispirare anche nuovi look.

Cheap & Chic

Per la vita di tutti i giorni, il cosiddetto “pronto moda” è una valida alternativa per chi cerca eleganza ma senza spendere una fortuna. Stile ed eleganza arrivano con i Panta Sport in velluto a coste di KikiSix. Comodi ed elegantissimi, i pantaloni in velluto mille righe hanno fatto faville già dalla scorsa stagione. Taglio morbido e vestibilità regolare, grazie alla banda elastica in vita e sulle caviglie. Sono disponibili in bianco, nero, blu e cammello a 45 euro.

Costano meno di 50 euro questi 3 pantaloni da urlo pieni di stile per l’autunno 2021

Il pantalone a palazzo è un capo sempre di grande gusto e intramontabile eleganza. Only propone al costo di 39,99 euro il pantalone Check Wide Trousers, cavalcando l’onda delle stampe a quadrati di richiamo al tartan. Anche qui, troviamo la banda elastica in vita ed una vestibilità morbida, ma a differenza dei precedenti, la gamba scende dritta ed abbondante. Disponibile in grigio chiaro o scuro, con una blusa, una giacca e la scarpa giusta in abbinamento, nessuno potrà fare a meno di notarci.

Tornano gli anni ‘70

Molti brand stanno riabbracciando lo stile anni ’70, dove colori più accesi e vivaci prendono il sopravvento sul nero che, invece, ha monopolizzato ogni armadio negli ultimi anni. Susy Mix propone un pantalone a zampa in tinta unita, con un 4% di elastan, che lo rendono comodo e morbido. Il taglio è il classico della zampa d’elefante, con la tipica apertura a campana finale. Sono disponibili in blu e verde, per ridare un tocco di colore e luce ai nostri outfit ad un prezzo di 49,90 euro.

Approfondimento

