Costano meno di 20 euro e sono inimitabili queste 3 simpatiche idee regalo per la festa del papà

Mancano pochi giorni alla festa del papà e dovremmo già pensare al regalo da acquistare.

Ogni volta che dobbiamo comprare un piccolo pensiero, passiamo in rassegna tutti i regali degli anni precedenti per evitare di sbagliare. Insomma, non sarebbe il massimo presentarci con la stessa cosa dell’anno precedente. Tra un’idea e un’altra, però, niente sembra convincerci più di tanto.

Portafogli, maglie, libri, un buono nel famoso negozio di sport del centro, tutte cose viste e riviste e non solo. Si tratta anche di oggetti e accessori dai costi elevati che al momento non possiamo sostenere, anche alla luce del caro bollette e carburante. D’altra parte, la festa del papà richiede un regalino simbolico, che esprima tutto l’affetto tra genitore e figlio. Un simbolo che vada oltre il semplice maglioncino o la semplice t-shirt poco originale e forse un po’ scontata.

E quindi, come essere originali ed esprimere il nostro sentimento senza dover spendere necessariamente una fortuna? Ecco qualche idea che lascerà piacevolmente sorpresi sia noi che i nostri papà.

Costano meno di 20 euro e sono inimitabili queste simpatiche idee regalo per la festa del papà

Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno pensato a 3 gadget personalizzati, unici e inimitabili, così da evitare possibili doppioni.

Cominciamo con il portachiavi, funzionale alla vita di tutti i giorni e utile a mettere in ordine le numerose chiavi che teniamo in tasca. Il secondo pensierino è una tazza per la colazione, apparentemente classica e perfetta per il cappuccino o il tè di tutti i giorni.

Proseguiamo con il terzo, leggermente diverso dai primi due ma comunque inerente alla routine quotidiana: una bottiglia di vino. Bene, tutti accessori e regali abbastanza utili ma anche, a prima vista, abbastanza comuni e poco originali. Non sembra ci sia alcun barlume di originalità, ma allora dove sta la novità? Scopriamolo subito.

Sembra ma non è

La novità sta nella personalizzazione con foto e scritte a nostro piacimento. Proprio così, non ci riferiamo ai classici gadget che troviamo nei negozi di accessori, ma a qualcosa di simpatico e innovativo. Esistono tantissimi siti internet che si occupano proprio di regali ad hoc e, in un certo senso, “su misura”. Basta allegare la foto, l’immagine o la scritta che più ci piace e scegliere il modello di tazza, portachiavi o bottiglia che preferiamo.

Le consegne risultano normalmente abbastanza rapide, salvo imprevisti. Inoltre, non bisogna ordinarli solo su internet, perché esistono ormai tantissimi negozi che si occupano proprio di personalizzare regali di tutti i tipi.

Costano meno di 20 euro e sono pensierini semplici e allo stesso tempo carichi di sentimento, che faranno commuovere tutti i papà che li riceveranno.