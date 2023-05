Costa solo 1 euro questo curioso Gratta e Vinci, ma te ne fa vincere anche 1.000. E la sua probabilità di vincita è niente male

Il Gratta e Vinci è uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Che, con la classica grattata dal tabaccaio, sperano di migliorare la propria condizione economica. Ce ne sono di tanti tipi e a costi differenti. Come questo, che costa solo 1 euro, ma se ne possono vincere anche 1.000 se si è fortunati. Giocare non è difficile ed ecco come funziona.

Il Gratta è Vinci è una delle tentazioni alla quale cedono molti italiani, ogni giorno. Si parla di milioni di tagliandi di questa lotteria istantanea che, quotidianamente, fanno vibrare i sogni di tante persone che sperano nel colpaccio. Ovvero, di grattare un Gratta e Vinci che ci faccia, realmente, cambiare vita.

O, almeno, che ci dia un minimo di tranquillità per qualche tempo. Ricordandoci sempre, e non ci stancheremo mai di sottolinearlo, di non eccedere con il gioco. Il pericolo della ludopatia esiste ed è serio. Ci sono numerose persone che si sono rovinate economicamente per il gioco. E lo hanno fatto anche alle loro famiglie. Quindi, massima prudenza quando si acquistano questi tagliandi.

Non tutti i Gratta e Vinci sono uguali tra di loro e spesso le probabilità di vittoria sono molto differenti

Se fosse così facile vincere, infatti, non avrebbe senso, per lo Stato, mettere in vendita queste lotterie istantanee. Ovvio che chi rischia è certamente il giocatore e allora pensiamoci bene prima di investire soldi che potrebbero essere usati per altro.

Soprattutto, non facciamoci ingannare da certe leggende metropolitane come quella del numero di serie. Detto questo, ci sono oggettivamente dei Gratta e Vinci che ti fanno vincere più soldi di altri e con migliori possibilità. A dirlo è lo stesso sito della Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Ci sono dei Gratta e Vinci che si possono giocare anche online, come questo che costa solo 1 euro

Come molti sanno, al Gratta e Vinci si può giocare anche online. Ovvero, non serve andare dal tabaccaio o in edicola per comprare il tagliando. Uno può acquistarne uno virtuale anche dal proprio pc o smartphone e vincere il medesimo premio. E costa solo 1 euro questo curioso Gratta e Vinci.

Infatti, tra questi online, ce ne sono alcuni interattivi che sono diversi dal classico meccanismo del grattare. Come il simpatico Grande Mangia Piccolo che, come detto, costa 1 euro ad ogni giocata e che ha una vincita massima di ben 1.000 euro.

Costa solo 1 euro questo curioso Gratta e Vinci e si gioca in questo simpatico modo

In pratica, ti trovi a dover interagire con un pesciolino che dovrai muovere su una scacchiera di 25 alghe. Dietro ogni alga c’è un simbolo. Una stella, un’ancora, un diamante, una conchiglia. Se ne trovi tre uguali, hai vinto. Il problema è che dietro l’alga potrebbe nascondersi un pesce più grande che ti mangia, fermando il gioco.

Se dovessi trovare un pesce innamorato, partecipi a un gioco bonus dove se trovi 3 pesci uguali vinci un premio. Facile, insomma. Con che probabilità di vittoria, che è la cosa che poi interessa al giocatore? Ebbene, 1 giocata ogni 6,81 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 2 euro in su. Attenzione che solo 1 ogni 500.000 giocate è quella da mille euro.