E’ considerato un frutto dalle qualità uniche per la salute. Oltre che essere un frutto a basso costo. Il frutto di cui stiamo parlando è il kiwi. Costa poco ed è vivamente consigliato perché è il frutto più sano dell’inverno. Ecco quali sono le sue caratteristiche e le sue qualità benefiche.

Il kiwi è ricchissimo di vitamine

Sono moltissime le qualità che ha il kiwi, un frutto che può essere facilmente acquistato ovunque in Italia in inverno. Prima di tutto è ricco di vitamine. Se ne contano ben 17 ed è per questo che è considerato uno dei frutti più nutrienti che si possano trovare.

In particolare è ricchissimo di vitamina C, i cui benefici sono noti, come quello antiossidante e quello della produzione del collagene. E’ anche per questo motivo che il kiwi aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Anche l’arancia contiene vitamina C ma in quantità minori del kiwi. Questo ha una concentrazione di vitamina C pari ad 85 mg ogni 100 grammi.

Le calorie

Ma le qualità del kiwi non finiscono qui. E’ ricco di potassio quasi come una banana. E’ ricco di vitamina e ha una alta concentrazione di fibre, che favoriscono l’apparato digerente.

Infatti, grazie a questa ultima caratteristica, gli viene riconosciuto un ottimo potere lassativo. Alcuni studi dimostrano che mangiando due kiwi al giorno, in una settimane si regolarizza la funzione intestinale.

Occorre dire che ha anche un bassissimo valore calorico, circa 50 calorie ogni 100 grammi, quasi pari a quello di una mela. Questo lo rende perfetto per chi desidera tenere sotto controllo il peso. E infine ha un basso valore glicemico che lo rende molto indicato per chi soffre di diabete.

Mangiare un kiwi è come mangiare insieme una arancia, una banana e una mela. Infatti contiene in sé le migliori qualità dei tre frutti. E’ ideale per uno spuntino a basso contenuto calorico e ad alto valore nutrizionale.

Per chi desidera seguire un regime alimentare sano, è importante integrare la dieta quotidiana con questo frutto. Si trova oramai venduto ovunque. La qualità Hayward costa circa 1,4 euro al chilo, mentre la varietà Gold si acquista a 2,6 euro al chilo.

