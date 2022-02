Finalmente dopo il periodo invernale vediamo comparire sui banconi dell’ortofrutta nuovi ortaggi di stagione. Non ne possiamo più di cavoli e broccoli o anche di mele e mandarini. La voglia di provare nuovi gusti senza però rinunciare alla genuinità dei prodotti può essere soddisfatta.

Il mese di marzo in arrivo ci dà la possibilità di utilizzare in cucina questi due ingredienti un po’ particolari. Singolarmente sono molto amati da tanti, ma difficilmente si pensa di abbinarli. Figuriamoci poi per un primo piatto.

Eppure radicchio e pere si sposano benissimo insieme. Il contrasto tra il dolce della pera e il sapore amarognolo del radicchio è una delizia. Già dal primo boccone sarà impossibile resistere e finire il piatto in un attimo.

Costa poco e si prepara in 10 minuti questa gustosa pasta dall’abbinamento insolito di due prodotti di stagione super amati

Il radicchio è ricco di acqua e fibre, per questo ideale per chi potrebbe avere necessità di migliorare il transito intestinale. Povero di sodio potrebbe anche essere un buon diuretico e depurativo. In genere viene consumato crudo è molto buono anche cotto se si sa come elimininare il sapore amaro.

Vediamo allora come preparare questo piatto davvero sfizioso a cui quasi nessuno pensa. Un abbinamento così particolare in genere è più usato per insalate o strudel. Ma anche come condimento di una pasta sarà davvero squisito.

Ingredienti per 2 persone:

180 gr di mezze maniche;

1 radicchio;

1 pera;

½ scalogno;

20 gr di burro;

60 ml di panna fresca:

olio EVO;

prezzemolo tritato;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prendiamo prima di tutto la pera e togliamo la buccia e il torsolo. Tagliamola poi a dadini e prendiamo una padella antiaderente. Mettiamo il burro, lo scalogno tritato e aggiungiamo i dadini di pera. Facciamoli cuocere 5 minuti mescolando spesso. Versiamo la panna a fiamma spenta, saliamo e pepiamo.

Il radicchio andrà ben lavato e poi tagliato a strisce sottili. In un’altra padella versiamo un filo d’olio e facciamolo saltare per qualche minuto. Saliamo a piacere ma senza esagerare altrimenti risulterà troppo amaro;

Non ci resta che far cuocere la pasta in abbondante acqua bollente. Scoliamola al dente e aggiungiamola alla padella con le pere. A fuoco lento facciamo mantecare bene il tutto e aggiungiamo il radicchio saltato. Spegniamo il fornello e finiamo con un po’ di prezzemolo tritato.

Insomma, costa poco e si prepara in 10 minuti questo piatto davvero originale e buonissimo. Ideale da servire per un pranzo veloce ma anche se abbiamo ospiti a casa. Magari possiamo abbinarlo ad un delizioso rollè di coniglio tenerissimo.

