Costa pochissimo questo prodotto che sostituisce molti detersivi per la casa: utile per il calcare, vetri e tanto altro

Non è il bicarbonato e neanche l’aceto, ma un prodotto multiuso ed economico che può aiutarti nelle pulizie domestiche. Scopri di cosa parliamo.

Occuparsi delle faccende domestiche è una routine noiosa e che porta via un sacco di tempo. Inoltre, prendersi cura della casa comporta l’acquisto di tanti detergenti che, diciamo la verità, non sono molto economici. Ad esempio, abbiamo bisogno dello sgrassatore che scioglie lo sporco e il grasso, dell’anticalcare che elimina le incrostazioni e rende la rubinetteria lucida. E ancora, del detergente per l’igiene del bagno, quello per lavare e profumare i pavimenti e così via. Insomma, occuparsi delle pulizie non è solo noioso ma anche dispendioso.

Costa pochissimo questo prodotto che sostituisce molti detersivi utili per la pulizia della casa

Per cercare di spendere meno soldi possiamo utilizzare dei prodotti naturali, a basso costo e molto utili, come il bicarbonato, l’aceto, il limone. Ma c’è un altro prodotto che potrebbe aiutarci a pulire la casa.

Parliamo dell’acido citrico, venduto in polvere o in granuli e che si scioglie in acqua.

L’acido citrico è una soluzione inodore presente in alcuni frutti come il limone. È molto utile in casa perché permette di pulire molte superfici, usando solo una materia prima.

Ma per cosa si usa?

Sicuramente tutti abbiamo visto qualche video sui social che mostra le potenzialità di questo prodotto.

Ad esempio, l’acido citrico potrebbe sostituire perfettamente l’anticalcare. Devi solo scioglierlo in acqua e preparerai uno spray pulente davvero efficace. Lascialo agire per qualche ora anche nel water. Eliminerai le odiose macchie gialle, il calcare e otterrai un effetto sbiancante davvero notevole.

Altri usi e quanto costa

L’acido citrico ti permette anche di tenere gli scarichi puliti, liberi ed eliminare il cattivo odore. Devi solo versare nello scarico 2 cucchiai di prodotto, 1 cucchiaio di bicarbonato e aggiungere l’acqua calda. Questa soluzione ti aiuterà a liberare le tubature e a tenerle pulite.

Bicarbonato e aceto sono perfetti per sostituire l’ammorbidente, ma anche l’acido citrico potrebbe esserti utile. Questo prodotto avrebbe la capacità di abbassare la durezza dell’acqua, impedendo al calcare di depositarsi tra le fibre rendendole dure.

Costa pochissimo questo prodotto che sostituisce molti detersivi utili per eliminare aloni e sporco su vetri e specchi. Ti basterà far sciogliere un cucchiaino di acido citrico e qualche goccia di detersivo per i piatti, in 1 litro di acqua. Versa la soluzione in un contenitore spray e agita bene.

Ma quanto costa questo prodotto? Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno alle 6 euro.

Usando l’acido citrico non solo eviterai di comprare tanti prodotti e spendere soldi, ma potrai anche ridurre i flaconi in plastica e aiutare l’ambiente.

Fai sempre attenzione

L’acido citrico non dovrebbe essere usato su alcuni materiali come il marmo, il legno, il cotto, il granito, ecc. Prima di utilizzare questo prodotto ti consigliamo di testarlo su una piccola superficie per costatare che non la rovini.