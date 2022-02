Molte volte preparare il pranzo e la cena è una vera scocciatura. Infatti, spesso si è combattuti fra il desiderio di preparare qualcosa di buono e la necessità di stare in un determinato budget. Questo contrasto naturalmente va ad aumentare soprattutto quando si invita qualcuno a noi caro. Per risolvere la situazione, oggi proponiamo una ricetta deliziosa che può anche essere utilizzata come antipasto. Infatti, costa pochissimi euro questo contorno stratosferico che coniuga il gusto dolce della zucca e quello sapido della feta. Scopriamo insieme come possiamo prepararlo.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

Ecco una brevissima lista della spesa:

600 grammi di zucca cruda, preferibilmente della varietà delica o mantovana;

200 grammi di feta greca;

rametti di rosmarino q. b.;

olio extravergine di oliva q. b.;

un pizzico di sale;

pepe nero q. b.

Prima di tutto è necessario lavare la zucca, dato che la presentazione finale includerà anche la buccia. Strofinarla quindi bene e poi asciugarla con un telo pulito. Tagliarla con tutta la buccia a fette di circa 1 centimetro l’una. Se si volesse fare in fretta si può anche optare per questo metodo di cottura che sicuramente ci risparmierà tempo e fatica.

Costa pochissimi euro questo contorno stratosferico e facilissimo che sicuramente nessuno ha mai provato

Una volta ottenuti i singoli pezzi, cospargerli di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale fino. Qui consigliamo di non abusare, dato che il formaggio è già molto salato di suo. Lavare poi i rametti di rosmarino, staccare gli aghi e cospargerli lungo l’ortaggio. Scaldare il forno a 180 gradi e rivestire la teglia di carta forno. Aggiungere sopra la verdura e infornarla poi per circa 20 minuti. Per sapere se è cotta è il caso di infilzarla alla fine con la forchetta per tastarne la morbidezza. Bisogna però fare attenzione a non cuocerla troppo per non farla sfaldare.

Poi aprire la confezione di feta e su un tagliere pulito tagliarla a cubetti. Con le mani sbriciolarla leggermente e adagiarla in maniera uniforme su ognuna delle fette di zucca. Rimettere in forno per altri 12 minuti. In questo tempo il formaggio si squaglierà, lasciando un delizioso effetto fuso. Impiattare e, se si vuole, cospargere il tutto di abbondante pepe nero. Se si vogliono scoprire altre ricette low cost, consigliamo anche di provare queste deliziose polpettine di cavolfiore.

