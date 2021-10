Costa pochi euro ma ne vale 100 questa squisita cheesecake con mele e guarnizione di cioccolato

La cheesecake è uno dei dolci più buoni e amati che possa esistere. Fa impazzire adulti e bambini ed è una delle ricette più facili da preparare. Oltretutto, è molto veloce, perfetta quindi anche per chi ha mille impegni e poco tempo da dedicare alla cucina.

Insieme abbiamo già preparato l’irresistibile cheesecake alle fragole e cioccolato bianco, una ricetta pronta in 15 minuti, davvero da leccarsi i baffi.

Oggi, invece, prepareremo una cheesecake con uno dei frutti più amati di questa stagione, la mela. Inoltre, renderemo il tutto ancora più gustoso grazie a una golosissima guarnizione al cioccolato. Ci vorranno solo pochi euro per prepararla, ma la sua bontà sarà tanta da farla sembrare una torta di gran pasticceria. Vediamo subito come prepararla.

Ingredienti per la base

200 gr di biscotti;

100 gr di burro;

Ingredienti per la farcitura

500 gr di mascarpone;

1 vasetto di yogurt bianco naturale;

150 gr di zucchero bianco;

3 uova;

40 gr di farina bianca tipo 00;

40 gr di noci tritate;

cannella q.b.

Ingredienti per la guarnizione

3 mele grandi;

20 gr di zucchero;

limone q.b.;

5 amaretti;

mezza tavoletta di cioccolato fondente.

Procedimento

Mettiamo i biscotti nel mixer e tritiamo il tutto. Ora versiamo i biscotti in una terrina e aggiungiamo il burro fuso, quindi amalgamiamo gli ingredienti con cura fino a ottenere un composto omogeneo.

Versiamo il composto in una teglia a cerniera, del diametro di 20 cm, precedentemente foderata con carta forno. Livelliamo i biscotti con un cucchiaio per creare la base della nostra cheesecake e inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 10 minuti, finché la base sarà davvero compatta. Teniamo monitorata la cottura.

A questo punto potremo dedicarci alla preparazione della farcitura. Prendiamo una terrina e iniziamo a sbattere le uova con le fruste elettriche. Aggiungiamo, quindi, lo yogurt, lo zucchero e il mascarpone, continuando sempre ad amalgamare. Ora inseriamo nell’impasto le noci tritate, una spolverata di cannella e frulliamo ancora.

Per concludere la preparazione della farcitura, versiamo nel nostro impasto la farina, fino a che non avremo ottenuto un composto omogeneo e privo di grumi.

Versiamo il tutto sulla base di biscotto, livelliamo con precisione e inforniamo in forno statico preriscaldato a 250° per i primi 10-12 minuti. Poi diminuiamo la temperatura a 100° per i restanti 35-40 minuti, quindi estraiamo dal forno.

La decorazione

Ora ci mancherà solo la guarnizione. Tagliamo le mele in fette che dovranno avere una misura massima di mezzo centimetro. Mettiamo, quindi, in una pentola a fuoco medio, con un goccio d’acqua, un po’ di zucchero e del limone, che servirà per evitare che le fette diventino nere. Dopo 3-4 minuti, quando saranno cotte, versiamole in un contenitore e lasciamole raffreddare.

Posizioniamo le mele sulla torta in cerchio, seguendo la forma della stessa. Ora decoriamo con una spolverata di amaretti sbriciolati, un pizzico di cannella e del cioccolato fuso, che avremo fatto sciogliere precedentemente a bagnomaria. La nostra torta è così buona che sembrerà comprata in una pasticceria di alto livello! Infatti, costa pochi euro ma ne vale 100 questa squisita cheesecake con mele e guarnizione di cioccolato!