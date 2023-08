Costa meno la ceretta brasiliana o a caldo? I segreti per avere gambe lisce come seta con 6 euro

Se non riusciamo ad andare dall’estetista e dobbiamo eliminare i peli dalle gambe, possiamo farlo in casa scegliendo la ceretta adatta alla nostra pelle. Scopriamo quanto costa fare la depilazione brasiliana e a caldo

D’estate depilarsi ed eliminare i peli delle gambe è l’ossessione di molte donne, che usano tutti gli escamotage possibili per essere lisce. Quindi ci affidiamo ai vari metodi esistenti, a seconda delle nostre abitudini. Bisogna dire che il risultato non è sempre soddisfacente e c’è sempre qualche pelo sottopelle che sfugge ai nostri occhi. Può anche capitare di provocare fastidiose irritazioni o piccoli ematomi, che dovrebbero essere trattati nel modo adeguato, senza peggiorare la situazione.

Ci sono delle regole base che tutti dovrebbero seguire per una depilazione perfetta, soprattutto se siamo noi stesse a farla. Usiamo il rasoio solo in casi sporadici, quando non abbiamo alternative, altrimenti i peli cresceranno duri. Indispensabile è anche preparare la pelle con un delicato scrub e successivamente idratare con una crema corpo emolliente. È sconsigliato, invece, prendere il sole, indossare indumenti stretti e usare prodotti con base alcolica, subito dopo la depilazione la pelle è molto sensibile.

Depilazione come dall’estetista, ma costa meno la ceretta brasiliana o a caldo?

Oltre al silk-epil o la luce pulsata, esistono diversi tipi di ceretta, anche quella araba, che risale all’Antico Egitto. Si prepara con semplici ingredienti naturali, come miele, zucchero e limone e sembra essere molto delicata. Si usa senza strisce, si fa riscaldare in un pentolino e appena raggiunge la giusta consistenza si stende sulla pelle quando è calda. I costi sono davvero bassi, contando gli ingredienti d’utilizzo, ma se non siamo esperte preparare il composto potrebbe rivelarsi difficoltoso.

Molto simile a quella araba è la ceretta brasiliana, dove si impiega l’acqua anziché il miele, ma si trova in vendita in diversi punti e online. Uno dei vantaggi di questa cera è la temperatura che non è mai calda, è meno dolorosa e rimuove perfettamente tutti i bulbi. Mentre quella definita “a caldo” si stende ad alte temperature e necessita di apposite strisce per essere rimossa. Possiamo stenderla con un rullo che mantiene la cera calda o con una spatola, direttamente dal barattolo.

I prezzi per depilarsi a casa

Ma costa meno la ceretta brasiliana o a caldo? Un contenitore di cera brasiliana può costare dai 2 ai 6 euro e non serve acquistare altro per avere la pelle come la seta. Ha più o meno lo stesso costo un barattolo di ceretta a caldo, ma dobbiamo aggiungere al conto finale l’eventuale scalda rullo e le strisce. Oggi la brasiliana è più richiesta perché più efficace, anche in termini di tempo, anche se dall’estetista ha un costo maggiore rispetto a quella a caldo.