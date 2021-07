A volte gli acquisti che pensiamo siano meno importanti, nascondono invece proprietà molto utili. È il caso della cucina quando si va al supermercato per prendere del riso. Può darsi che al momento della cottura questo comincia a incollare. Tuttavia costa meno di 2 euro e dà 3 incredibili vantaggi per beauty e cucina.

Il riso perde amido

Capita che dopo aver acquistato un pacco di riso al supermercato e messo in acqua a bollire, si produce come una crema biancastra. In cottura il riso ha perso la sua consistenza e i suoi contorni non sono più così netti. Quando si scola, la patina biancastra si posiziona al fondo dello scolapasta e non ne esce con facilità. Questa patina è l’amido che il riso ha perso durante la cottura.

Per evitare una grande fuoriuscita d’amido, quando è ancora al dente lo si scola. Si rimette poi nella pentola calda e si chiude con un coperchio. Il vapore che fuoriesce dai chicchi continuerà la cottura.

Il riso Originario

Se capita tutto questo, allora abbiamo comprato un pacco di riso di qualità Originario o Balilla.

I chicchi del riso Originario, sono piuttosto piccoli e tondi e cuociono veloci in 12 o 13 minuti. Per il fatto che perdono amido sono ottimi per le minestre. L’amido aiuterà a rendere il brodo o il minestrone più cremoso: un vantaggio non da poco.

Costa meno di 2 euro e dà 3 incredibili vantaggi per beauty e cucina

Anche se le sue caratteristiche non lo fanno eccellere rispetto agli altri risi, l’Originario può fare della sua debolezza un grande vantaggio per capelli e pelle.

Per i capelli l’acqua di cottura ricca di amido è una panacea. Trattati con essa diventano più districabili, lisci e facili da pettinare. Cosa desiderabile per chi ha i capelli crespi o ricci.

Ciò che è poco noto è che l’acqua di cottura del riso facilita la crescita dei capelli, come capita in Cina e Giappone dove le donne la utilizzano spesso.

Vantaggi per la pelle

Gli scienziati da poco hanno scoperto che l’acqua di cottura del riso fatta fermentare, possiede la pitera. È una sostanza che ha un forte potere antinvecchiamento e che ora è utilizzata in tanti costosi prodotti antiage.

Non da ultimo l’acqua di cottura se conservata in frigo, è un ottimo struccante.

Con soli 2 euro, il prezzo di 1 kg di riso Originario, si possono avere dei notevoli vantaggi mai immaginati.