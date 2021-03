Le scarpe un tempo erano belle bianche e ora invece sono nere e sporche? Non c’è da temere perché esiste un cosmetico infallibile da usare anche per pulire le scarpe.

Non tutte le sneaker possono essere lavate in lavatrice. E quindi bisogna per forza trovare un metodo alternativo. Per fortuna l’alternativa è nell’armadietto del bagno ed è un prodotto che moltissime donne usano sul viso.

Le sneaker bianche sono una vera passione

Questa tipologia di scarpe ha una storia molto lunga. Infatti già nel diciottesimo secolo venivano usate e si chiamavano plimsolls. Oggi sono una vera passione. Usate per fare passeggiate, per essere alla moda e anche per fare sport.

Un esempio molto noto è la Converse oppure la Stan Smith di Adidas. Queste scarpe infatti presentano la suola in gomma bianca, che però se da una parte è il loro tratto distintivo dall’altro è anche un problema. Perché la suola bianca si sporca di continuo. Ma per fortuna esiste un trucco facilissimo per pulirle senza metterle in lavatrice.

Cosmetico infallibile da usare anche per pulire le scarpe

Per pulire questa tipologia di scarpa basta un solo cosmetico. Quello che occorre è l’acqua micellare. Questo cosmetico serve a pulire il viso. Si usa sia la mattina sia la sera per una pelle sempre pulita. Ma non serve solo a tenere pulita la pelle del viso, la si può usare anche per pulire le scarpe bianche.

Basta versare un po’ di acqua su della carta o sul del cotone e strofinare via le macchie presenti sulla suola. In realtà oltre all’acqua micellare è possibile usare anche uno struccante viso. Se si usassero questi prodotti la suola della scarpa sarebbe sempre bianca e perfetta.

Inoltre la pulizia è immediata e delicata, e si può fare ogni volta che lo si desidera. Senza parlare del risparmio che si ha non utilizzando la lavatrice. Perché alla fine basta questo semplice cosmetico infallibile da usare anche per pulire le scarpe.

