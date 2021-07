I gatti sono degli animali affascinanti ma non sempre facili da capire. La loro natura e il loro atteggiamento possono spesso essere fraintesi e non è semplice per tutti comunicare con loro. Il micio, infatti, va osservato, compreso e accompagnato. E per fare tutto ciò dobbiamo assolutamente imparare a conoscere il suo linguaggio. Solo in questo modo, infatti, potremo davvero cogliere tutto ciò che vuole dirci, senza alcun tipo di errore o sbaglio. E, soprattutto, riusciremo ad apprezzare i segnali positivi che ci invia senza confonderci.

Così il gatto dice di volerci bene ma noi fraintendiamo spesso questo gesto

A volte il nostro micio cerca di parlare con noi, seguendo il suo istinto e la sua natura. Ma ci sono dei gesti che compie e degli atteggiamenti che ha che non sempre sono così chiari ed evidenti all’occhio umano. Infatti, il nostro amico peloso cerca in tutti i modi di comunicare il suo affetto per noi e per le persone a lui care. Ma lo fa a modo suo e se non sappiamo cogliere alcuni segnali non capiremo mai ciò che ci sta trasmettendo. Per esempio, così il gatto dice di volerci bene ma noi fraintendiamo spesso questo gesto.

Mordicchiare per il micio è sintomo di gioco e ricorda la sua infanzia in questo modo

Spesso al nostro amico a quattro zampe piace mordicchiarci. E noi potremmo confondere questo suo atteggiamento con un’intenzione di aggressione o sfida. In realtà le cose non stanno così. Se il micio ci mordicchia in modo lieve e tenero è perché replica i giochi che faceva con la mamma e il resto della cucciolata. E facendolo con noi ci dimostra di ritenerci parte della sua famiglia. Ovviamente questo dipende anche dall’intensità del morso. Se vediamo che il gatto si attacca in modo istintivo e poco delicato al nostro braccio e ci morde con forza, non sta assolutamente trasmettendo questo messaggio.

Approfondimento

Pochissimi sanno che è così che il gatto ride e dice di essere felice