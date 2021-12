Le abbiamo pensate tutte. Dai primi a base di carne a quelli a base di pesce, dai secondi elaborati ai manicaretti più semplici. Insomma, siamo ormai verso la fine di questo 2021 e durante i giorni di festa abbiamo ipotizzato e realizzato mille menu diversi per le grandi abbuffate.

Purtroppo però, quando le idee sono tante, rischiamo di confonderci in mezzo al bene. Per aiutare i nostri Lettori in questa ardua scelta di cosa cucinare nei giorni a venire, Noi della Redazione abbiamo avuto un’illuminazione. Non lasagne, cannelloni, pasta al forno e i soliti primi complicati e anche abbastanza pesanti, ma un condimento semplice e cremosissimo che lascerà tutti soddisfatti. Vediamo di cosa si tratta.

Così cremoso da sciogliersi in bocca questo condimento a base di gamberi salverà il pranzo di Capodanno

Stiamo parlando di un delizioso condimento a base di crema di gamberi e stracciatella, a dir poco delizioso.

I nostri esperti di cucina suggeriscono di abbinarlo ad un bel piatto di linguine che, come direbbe qualcuno, “è la morte sua”.

Ecco cosa ci serve per 5 persone:

400 grammi di linguine;

½ kg di gamberi o mazzancolle;

180 grammi di stracciatella;

prezzemolo, olio e sale q.b.

Per prima cosa, sgusciamo e sciacquiamo i gamberi con abbondante acqua corrente. In una padella, versiamo un po’ d’olio e lasciamoli cuocere insieme ad un tocco di sale e del prezzemolo fresco. Nel frattempo, prendiamo un mixer e versiamo al suo interno circa 100 grammi di stracciatella, metà dei gamberi e il loro sughetto. Frulliamo il tutto e pensiamo quindi alla cottura della pasta.

Metà per intero e metà tritata

Così cremoso da sciogliersi in bocca questo condimento a base di gamberi salverà il pranzo di Capodanno e ci farà letteralmente esplodere le papille gustative.

A questo punto, occupiamoci dell’altra metà di gamberi e stracciatella, che metteremo da parte nell’attesa che le linguine siano pronte. Versiamo il sugo precedentemente ottenuto nella padella già utilizzata e uniamo la pasta appena scolata. Scaldiamo a fiamma molto bassa, mescoliamo e uniamo sia la stracciatella che il resto dei deliziosi gamberi. Serviamo i nostri ospiti e concludiamo aggiungendo dell’altro prezzemolo.

Un risultato straordinario per un piatto davvero semplicissimo. Pochi ingredienti, qualche minuto e il nostro pranzo del primo dell’anno sarà certamente un successone, perfetto per iniziare bene il 2022.

