Per chi cerca delle opportunità di guadagno per i propri soldi, le occasioni d’investimento sono molte, dalle obbligazioni alle azioni, dai fondi agli ETF. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa raccontano come chiunque può diventare socio dell’uomo le cui azioni valgono una montagna di denaro.

Jeff Bezos è il fondatore di Amazon e il 20 luglio sarà il primo multimiliardario ad andare nello spazio. Prima di lui però, sono andati in orbita i suoi guadagni, essendo l’uomo più ricco del mondo. E sono andati in orbita i guadagni dei suoi soci azionisti. Infatti il titolo Amazon (NASDAQ: AMZN) negli ultimi 20 anni ha avuto dei rendimenti stratosferici. Basta comprare anche una sola azione di Amazon per partecipare ai futuri incrementi di valore della società. Così chiunque diventa socio dell’uomo le cui azioni valgono una montagna di denaro.

Esattamente 20 anni fa l’azione chiudeva il mese di giugno del 2001 a 14 dollari. Oggi un’azione vale 3.450 dollari. Chi avesse acquistato 100 azioni allora avrebbe speso 1.400 dollari. Oggi quelle azioni varrebbero 345.000 dollari. Il rendimento totale supera il 24.500%. Il titolo può salire con lo stesso ritmo nei prossimi anni? Ovviamente nessuno lo sa, ma i trend di mercato suggeriscono che Amazon continuerà ancora a prosperare.

Così chiunque diventa socio dell’uomo le cui azioni valgono una montagna di denaro

Acquistare un’azione Amazon è semplice e lo può fare chiunque. Il titolo è inserito saldamente in un trend rialzista dal 2016. Attualmente la trendline che sostiene i prezzi da 5 anni passa attorno i 2.000 dollari contro una quotazione attuale di 3.450 dollari.

Il titolo ha accelerato al rialzo a partire da aprile dello scorso anno, più che raddoppiando di valore in circa sei mesi. Da settembre 2020 i prezzi si stanno muovendo in laterale nella fascia compresa tra 2.870 e 3.550 dollari. Una chiusura settimanale sopra 3.550 dollari farà risalire gli acquisti e spingerà i prezzi verso il successivo target a 4.000 dollari. Al ribasso, una chiusura settimanale sotto 2.870 dollari riporterà Amazon verso la trend line di lungo periodo che sostiene i prezzi dal 2016. Questa passa per i minimi della barra mensili di febbraio 2016, dicembre 2018 e marzo 2020.

