Tutti riuscirebbero a smacchiare alla perfezione casa avendo a disposizione ore e ore del proprio tempo. Realisticamente, però, è difficile poter dedicare intere giornate alla pulizia profonda della casa. Qualcuno, per questo motivo, tende a suddividere le pulizie nell’arco della settimana o del mese e a organizzarsi per lavori.

Ma quando le piastrelle del bagno sono molto sporche e le fughe ingiallite o ricoperte dal fastidioso nero, il tempo non è mai abbastanza. Può trattarsi tanto di pavimento che di piastrelle e mattonelle verticali ma, comunque, occorre puntare sui rimedi giusti. Come avere un bagno perfettamente pulito in poco tempo?

Questa veloce soluzione per un piatto della doccia davvero splendente, per esempio, è un rimedio che in pochi conoscono. Ma non è l’unica, perché ne esisterebbero tante valevoli anche per il mosaico del bagno.

Come proteggere e lucidare piccole tessere e piastrelle

Tra le fughe della doccia è possibile che rimangano intrappolati calcare, muffa, sporco ostinato e macchie di vario tipo.

Innanzitutto, i mosaici della parete della doccia richiedono più attenzione, perché sono più soggetti alla formazione di muffa. Per la rimozione del calcare sembrerebbero indicati prodotti più acidi, pensati appositamente per questo tipo di superfici.

Fondamentale è non eccedere nelle dosi e risciacquare le superfici con abbondante acqua.

Così bisognerebbe pulire il mosaico della doccia ingiallito da muffa e calcare per avere un bagno brillante senza fatica

Uno dei prodotti più efficaci contro lo sporco ostinato sembrerebbe proprio l’aceto. Bisognerà diluire dell’aceto con acqua calda e applicarlo sulle macchie da trattare. Lasciare agire per un’ora e rimuovere con un panno. È possibile, anche, combinarlo con del vino bianco per un’azione più profonda.

Il bicarbonato, invece, sembrerebbe l’alleato perfetto contro la formazione di muffa tra le fughe del mosaico. Eventualmente, si può decidere di applicare una pasta di acqua e bicarbonato con un vecchio spazzolino per denti.

È sconsigliato, invece, l’utilizzo di prodotti cerati, che potrebbero lasciare fastidiosi aloni sulle tessere del mosaico. Semplicemente così, dunque, bisognerebbe pulire il mosaico della doccia ingiallito per avere un bagno a prova di macchia.

