Si possono utilizzare varie strategie per restare in forma. Di sicuro non si può prescindere da un’alimentazione sana e da un’attività fisica regolare.

Vi sono, però, diversi modi per monitorare la propria forma fisica. Le sensazioni soggettive sono al primo posto. I giudizi degli esperti sono imprescindibili.

Altri indizi possono arrivare da calcoli matematici universali e attendibili.

Si parla, ad esempio, del famoso indice di massa corporea o IMC.

Ma cos’è l’indice di massa corporea e come lo si può utilizzare per restare sempre in forma e in salute?

Molte volte sentiamo parlare di indice di massa corporea. Ma siamo davvero sicuri di sapere di cosa si tratta? Conosciamo davvero il concetto?

La maggior parte delle persone pensa si tratti del grasso corporeo. Altri sono convinti che calcoli la massa magra. Niente di tutto ciò.

Nelle prossime righe vedremo cos’è l’indice di massa corporea e come lo si può utilizzare per restare sempre in forma e in salute.

Un calcolo molto semplice

L’indice di massa corporea, in sostanza, mette in correlazione l’altezza con il peso. Esso si può esprimere tramite una formula molto semplice. Si divide il peso per l’altezza, quest’ultima elevata al quadrato. Non bisogna essere dei geni in matematica per compiere questo calcolo. Il risultato ci offre un feedback importante per la nostra salute. Il numero che otteniamo, infatti, ci dice se siamo normopeso, sovrappeso, obesi o troppo magri.

Lasciarsi guidare per una vita all’insegna del benessere

Tale indice può essere molto utile per regolare il nostro stile di vita. Se ci accorgiamo di essere in sovrappeso, ad esempio, possiamo decidere di metterci a dieta. Se siamo sottopeso, invece, dobbiamo scegliere un piano alimentare diverso. Un sito del Ministero della Salute può fornirci un’indicazione in tempo reale.

Attenzione, però, perché ci sono altri fattori da valutare. L’indice di massa corporea non ci dice qual è la percentuale di grasso corporea. Per questi dettagli bisogna rivolgersi ad un nutrizionista.

Questo indice può essere davvero molto utile, ma solo se utilizzato nel modo giusto.