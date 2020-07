Cos’è il macro investing e perché dovremmo conoscerlo? Ci sono molte tecniche e strategie utilizzate per investire, oggi. Il macro investing è una delle meno note. Ma anche delle più profittevoli. Con macro investing si intende una strategia che si basa su fattori di più ampio respiro. Fattori come tassi di interesse, politica, commercio internazionale. Qualcosa che va ben oltre il guardarsi i bilanci di singole aziende. Se con i classici metodi stiamo guardando le cose abbastanza da vicino, in questo caso invece ci allontaniamo. E guardiamo le cose nel loro insieme. Farlo può essere molto interessante dal lato investimenti. Perché? Perché siamo in grado di vedere cose che magari altri non vedono.

Questa tecnica è usata da svariati investitori di successo. Il più famoso è sicuramente Ray Dalio. Che è il fondatore e presidente di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo. Nel macro investing dobbiamo cambiare prospettiva. Il che non è una cosa facile. Però è molto utile. Perché se guardiamo troppo da vicino o troppo da lontano le cose, forse ci sfuggirà il quadro completo.

E quindi magari non riusciremo ad analizzare correttamente la situazione.

Il punto è che noi esseri umani non siamo fatti per guardare le cose nel loro insieme. Tendiamo a concentrarci tendenzialmente su una sola cosa. Che poi è anche il segreto del nostro successo evolutivo. Fare una cosa sola, ma farla bene. Chi riesce a vedere il quadro completo, però, può ottenere dei grandissimi risultati. Cosa può aiutarci, in questo? La geopolitica e la geoeconomia. Ma anche la storia, in realtà. O qualsiasi altra cosa che possa aiutarci a guardare le cose nel loro insieme.

Cos’è il macro investing e perché dovremmo conoscerlo

Cosa vuol dire fare delle scelte macroeconomiche? Le strategie global macro si basano su fattori enormi. Trend di grandissima portata, che raramente operano su base nazionale. Di solito si parla di aree geografiche, continenti o addirittura il mondo intero. Tant’è che l’altro nome del macro investing è appunto global macro. Queste strategie di solito tengono in considerazione tassi di interesse e politica internazionale. Ma anche il commercio. Quindi, la bilancia commerciale. Che ha un effetto molto importante su determinati investimenti. Ed anche i cambi valutari. Anche questi sono molto importanti in questa strategia.

Come detto, uno degli investitori più famosi che utilizza questa strategia è Ray Dalio. Il suo fondo più famoso è Pure Alpha. Fondo che mediamente, dal 1989, ha sempre battuto il mercato azionario.

La cosa è notevole per un motivo.

Il fondo Pure Alpha non è solamente azionario, anzi. Ha un’enorme fetta di obbligazionario e di oro. Strumenti tipicamente meno rischiosi. Quindi Dalio è riuscito a ottenere rendimenti più alti con un rischio più basso. Ray Dalio nelle interviste parla tantissimo del concetto di rischio/rendimento. Perché è fondamentale. Tutti possono ottenere dei rendimenti pazzeschi. Ma se si rischia tantissimo, può non valerne la pena. Se però si ottengono rendimenti notevoli tenendo comunque il rischio abbastanza basso, le cose cambiano. E puntualizziamo una cosa. Le strategie macro possono sfruttare praticamente qualsiasi strumento per ottenere il loro scopo.

I fondi di macro investing

Ci sono prevalentemente due tipi di questi fondi. I primi sono i CTA, Commodity Trading Advisor. Si basano prevalentemente su algoritmi. Sono fondi che si basano su statistiche. E vanno a creare dei modelli per cercare di prevedere cosa potrebbe succedere in futuro. Quindi, individuare dei trend in atto. E cercare di capire come potrebbero cambiare. Poi esistono anche i fondi discrezionali. Qui le scelte e i macro trend vengono individuati da persone. Però il momento in cui si entra sul mercato è sempre determinato da degli algoritmi.

Ci sono altri nomi importanti nel settore, oltre a Ray Dalio. Da conoscere ci sono Caxton Associates, Element Capital e Soros Fund Management. Sì, proprio quel George Soros lì. I soldi grossi sono fatti da questa gente qui, ricordatevelo. Conoscerne le strategie di investimento può essere, quindi, molto profittevole.