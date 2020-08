Lo staff di ProiezionidiBorsa vuole approfondire uno strumento utile per coloro che svolgono determinate attività occasionali. Ma anche per le famiglie che necessitano di una prestazione saltuaria e non possono assumere stabilmente un lavoratore. Il libretto famiglia INPS nasce come supporto per chi decide di svolgere attività lavorative in modo sporadico. Tutela lavoratori e datori di lavoro e stabilisce precisi obblighi e diritti delle parti, indicando anche la retribuzione spettante ai prestatori d’opera. In più, facilita il pagamento delle imposte da parte del committente. Vediamo in 2 minuti cos’è il libretto famiglia INPS e come funziona esattamente. La redazione ha approfondito le misure di sostegno alle famiglie stanziate dal Governo in questo tempo di crisi. Analizzando anche quelle che potrebbero arrivare da settembre. Andiamo ora a capire in cosa consiste il libretto famiglia INPS.

Cos’è il libretto famiglia INPS e come funziona

Il libretto famiglia è uno strumento prefinanziato utile a regolarizzare il lavoro occasionale. Ricordiamo che la normativa di riferimento del lavoro occasionale rimanda all’art. 54 bis della Legge 96/2017 di conversione del Decreto Legge 50/2017. Con lavoro occasionale intendiamo tutte quelle attività lavorative che vengono svolte saltuariamente. Il libretto famiglia è nominativo e contiene dei voucher dal valore di 10 euro l’uno. L’importo contenuto in questi titoli di pagamento è utile per pagare determinate prestazioni. La circolare INPS 107 del 5 luglio 2017 ha fornito i dettagli utili a capire cos’è il libretto famiglia INPS e come funziona. Il libretto è rivolto alle sole persone fisiche che non esercitino attività d’impresa. Le attività occasionali che rientrano nel libretto famiglia sono l’assistenza domiciliare, l’insegnamento privato e i piccoli lavori domestici. Le attività lavorative devono avere una durata non superiore all’ora e vengono retribuite con un voucher.

Le regole per le parti

Le persone interessate ad usufruire di prestazioni occasionali potranno richiedere all’INPS i voucher al costo di 10 euro l’uno. I titoli sono disponibili anche presso gli istituti bancari convenzionati e i tabaccai. Ogni titolo corrisponderà ad un’ora di attività lavorativa e comprenderà tasse e contributi. I lavoratori potranno cambiare i voucher presso qualsiasi ufficio postale ottenendo 7,5 euro per ogni titolo. Il limite massimo previsto dalla normativa per le prestazioni occasionali è di 5.000 euro. Raggiunta questa soglia, datore di lavoro e dipendente dovranno sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato ai sensi del relativo CCNL.