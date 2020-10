Perché ora rischi grosso se finisci in una rissa? Ed al riguardo cos’è il Daspo urbano? Il Daspo è ben noto. Per essere stato introdotto in Italia già da tempo. Come misura di prevenzione della violenza negli stadi. Su cos’è il Daspo urbano e perché ora rischi grosso se finisci in una rissa, invece?

L’attenzione va spostata. Sulla movida e sulla frequentazione dei locali. Il quadro normativo sul Daspo urbano è stato rivisto con il nuovo decreto sicurezza. E facilita l’allontanamento da un determinato territorio di persone che sono coinvolte. E denunciate in risse ed in atti violenti.

Cos’è il Daspo urbano e perché ora rischi grosso, giro di vite sui facinorosi

L’inasprimento del Daspo urbano, con divieti ed anche pene più severe mira ad un chiaro obiettivo. Che è quello di tenere lontano i facinorosi dalle discoteche e dai locali della movida. Ed in generale da qualsiasi locale di pubblico intrattenimento. Con il nuovo decreto sicurezza il Daspo urbano assegna infatti maggiori poteri al questore.

Che può adottare il Daspo urbano prima che la sentenza di condanna a carico di un facinoroso passi in giudicato. In pratica non si attendono i tempi della giustizia. In quanto il Daspo urbano corrisponde ora all’adozione di una misura preventiva. E di sicurezza dell’ordine pubblico con pene detentive e pecuniarie di rilievo. Chi violerà il Daspo urbano, infatti, rischierà fino a 2 anni di carcere ed una multa fino a 20.000 euro.

Inasprita la pena per il reato di rissa, ora si rischiano fino a 6 anni di carcere

Ora è quindi chiaro. Su cos’è il Daspo urbano e perché ora rischi grosso se finisci in una rissa. Ma il provvedimento non mira peraltro solo a prevenire violenza e crimini violenti. Il Daspo urbano può infatti scattare anche a carico di chi si macchia di discriminazioni di ogni tipo. Dall’odio razziale all’odio etnico, e passando per quello religioso.

E se ora finisci una rissa, con rilevanze di natura penale, la pena aumenta. Si va infatti da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni di reclusione. Rispetto ad una pena per il reato di rissa che è stabilito dall’articolo 588 del codice penale. E che prima prevedeva invece una pena di minimo 3 mesi e massimo 5 anni.