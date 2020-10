Ecco cos’è il bonus pendolari che comporta fino al 10% di sconto sui biglietti e chi ne beneficia. È stata riattivata l’erogazione di bonus regionali a valere sugli abbonamenti fino ad ottobre 2020. Il bonus è previsto a favore di abbonamenti ferroviari regionali annuali e plurimensili. Con questo nuovo passaggio, il termine precedentemente fissato al 31 maggio 2020 è stato posticipato al 31 ottobre 2020. A darne notizia una nota della Regione Piemonte. Quindi c’è ancora tempo per attivarsi e beneficiare della particolare scontistica. Vediamo quindi, più da vicino, cos’è il bonus pendolari che comporta fino al 10% di sconto sui biglietti e chi ne beneficia.

In cosa consiste il bonus

Il bonus, abbiamo detto, è una misura di carattere regionale che riguarda la Regione Piemonte e quindi i pendolari piemontesi. La misura si presente sotto forma di sconto e si attiva tramite una richiesta diretta in biglietteria. Visto il rallenty causato dai pregressi mesi di chiusura per ragioni di ordine sanitario, il termine di richiesta del bonus è attivo ancora fino alla fine del mese di ottobre 2020. Per cui il “Bonus Pendolari” si eroga sotto forma di sconto al momento del rinnovo degli abbonamenti. Lo stanziamento previsto è importante, vale a dire nell’ordine di 700 mila euro.

Sconti differenziati

La scontistica a cui i cittadini piemontesi avranno accesso è differenziata a seconda delle tariffe di partenza, ed opera come segue:

a) 3% per gli abbonamenti Formula sia mensili sia annuali con zona Pin;

b) 5% per gli abbonamenti Formula sia mensili sia annuali con zona e tratte Regionali Trenitalia Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia;

c) 10% per i mensili e annuali Piemonte Integrato e Regionali Trenitalia Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Regionale Piemonte con applicazione Sovraregionale Trenitalia.

Sono invece esclusi gli abbonamenti Formula emessi esclusivamente per l’acquisto delle cosiddette “Zone” ad eccezione di quelli che comprendono la zona del pinerolese. Quindi meglio che gli aventi diritto fissino sul calendario la data di scadenza per accedere al bonus, al fine di non farsi sfuggire l’agevolazione.