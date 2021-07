È proprio vero che la tecnologia così come la medicina stanno facendo passi da gigante. Sembra ieri che avevamo dei cellulari grossi come telecomandi e computer del peso di un carro armato. Oggi non solo i nostri giovani ma chiunque lo voglia ha a disposizione un pacchetto tecnologico davvero moderno. E in quest’ottica si colloca la presentazione della nuova linea wireless che farà veramente la gioia degli appassionati. Vediamo cos’è esattamente il WI FI 6 e perché milioni di utenti lo sceglieranno convinti.

Un aggiornamento continuo

Il WI FI 6 si presenta ovviamente come il passaggio naturale più evoluto e aggiornato del predecessore. Può infatti vantare su tecnologie modernissime dal nome tecnico molto complicato: OFDMA e beamforming. A noi interessa sapere che i nuovi dispositivi che sfrutteranno questa tecnologia si appoggeranno alla nuova frequenza del 6 Ghz. Questo a significare che avremo una connessione per l’ennesima volta migliorata e ancora più veloce. Negli USA il WI FI 6 è il presente e anche l’Italia si appresta ad allinearsi.

Cos’è esattamente il WI FI 6 e perché milioni di utenti lo sceglieranno convinti

Tralasciando gli aspetti tecnici che non interesseranno sicuramente i nostri Lettori il nuovo WI FI si presenta come una connessione più veloce ed evoluta.

Sicuramente quello che a molte famiglie interesserà è il fatto di poter collegarsi e scaricare più velocemente i contenuti in un classico impianto di casa con parecchi mezzi collegati. Ricordiamo infatti che in base anche ai sondaggi più recenti fatti in Italia sono sempre più le famiglie che alla WI FI di casa collegano più apparecchi. È sempre più facile, infatti avere soprattutto alla sera praticamente un collegamento diverso per ogni stanza, grazie anche alle innovative piattaforme on demand.

Giochi e contenuti sempre più veloci

Per la gioia di grandi e piccini ecco allora che con una nuova velocità aumentata del 30% addirittura rispetto a quella precedente, anche giocare online sarà più semplice e veloce. Gli esperti garantiscono infatti che sarà più veloce collegarsi online, giocare e sfidare chiunque nel mondo in maniera molto più rapida. Così come le mamme che amano le serie tv non dovranno più fare i conti con l’eventuale lentezza dei collegamenti per colpa dei figli e dei papà che inceppano la wireless con giochi e film.

Approfondimento

Un film straordinario gratis su Prime che ci incollerà per 2 ore al divano