Amanti della cucina mediorientale e non, ecco qui una ricetta di che arriva direttamente dal Libano. Si tratta dello Sfouf, morbida torta alla curcuma e pinoli da gustare anche con tè e caffè. In questa versione, vegana, non vengono utilizzate le uova, ma a chi ha piacere può inserirle nell’impasto, il procedimento non cambia.

Ma vediamo ora cos’è e come si prepara lo Sfouf, la gustosissima torta vegana libanese da gustare con tè o caffè.

Ingredienti (per una teglia 35×28 dai bordi abbastanza alti)

Farina (integrale, semi-integrale, 00, non cambia), 250gr

Semolino, 50gr

Bevanda a base di soia (o riso, avena, farro, dipende dal gusto che si vuole dare alla torta. in caso non la si vuole fare vegana, usare il latte intero), 250 gr

Zucchero, 200gr

Olio di semi di girasole, 120gr

Lievito per dolci, 16gr

Curcuma in polvere, 8-10gr

Tahina (oppure ghee o burro, oppure burro di arachidi)

Pinoli (o mandorle, o semi di sesamo)

Preparazione

Versiamo in una ciotola grande il semolino, la farina, lo zucchero e il lievito.

Mescoliamo e versiamo la curcuma poco a poco.

Aggiungiamo il latte e l’olio di semi mentre amalgamiamo il tutto.

Il composto deve essere omogeneo.

A questo punto spalmiamo uno strato di tahina alla base della teglia versiamo il composto che abbiamo ottenuto. Cospargiamo la teglia di pinoli ed inforniamo.

Cuocere a forno statico a 180° per 35 minuti. Dopodiché lasciare raffreddare. Tagliare a quadri e servire. Una variante può essere l’aggiunta della scorza di agrumi all’impasto, per rendere la torta più profumata ed esotica.

Conservazione

Nel caso in cui questa torta avanzasse, ecco come conservarla.

Si può conservare a temperatura ambiente una volta coperto con della pellicola o messo all’interno delle tortiere in vetro, quelle con campana.

In questo modo dura circa una settimana. Altrimenti si può conservare in frigo oppure congelare.

