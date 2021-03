Cos’è e come si fa il vino cotto? L’Italia è uno dei Paesi con la più importante tradizione vinicola al mondo. Gli antichi romani lo chiamavano “il nettare degli dei” e l’usanza di accompagnare i pasti con il vino si è tramandata fino ai giorni nostri. Non tutti sanno, però, che il vino si può anche cuocere. E oggi parleremo proprio di come si fa il vino cotto e dei benefici che questa bevanda può avere per la nostra salute.

Il vino cotto è originario delle Marche e dell’Abruzzo ma oggi possiamo trovarlo in tutta Italia. Stiamo parlando di una bevanda dal gusto deciso, dal colore rosso ambrato e con una gradazione alcolica tra il 12 e il 14%.

Si ricava dalla bollitura del mosto di uve nere e si accompagna alla perfezione con primi o secondi piatti di carne. In alternativa possiamo utilizzarlo al posto dell’aceto balsamico per condire l’insalata o come vino per i dolci.

Una ricetta semplice

Prendiamo quattro kg di uva nera e iniziamo la ricetta dividendo gli acini dai raspi. Proseguiamo a schiacciare il tutto, bucce comprese. Quando abbiamo completato l’operazione filtriamo il composto e mettiamolo in una pentola. Adesso possiamo prenderci una pausa. Il vino cotto va fatto cuocere per dieci ore a fiamma bassa.

Una volta pronto mettiamo il tutto dentro un contenitore adatto e lasciamo riposare per almeno trenta giorni. Possiamo anche creare varianti interessanti aggiungendo spezie come la cannella e i chiodi di garofano.

Gli effetti benefici del vino cotto

Dopo aver imparato come si fa il vino cotto scopriamo gli effetti benefici che può avere per la nostra salute. Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che questa bevanda ha un potere antiossidante tre volte più alto rispetto al vino bianco. Il merito è tutto delle sostanze che si liberano durante la fase di cottura del mosto. Tannini, sali minerali e vitamine ci aiuteranno a combattere l’invecchiamento delle cellule e a prevenire malattie cardiovascolari.