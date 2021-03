Una preparazione buona da leccarsi i baffi e molto ma molto semplice. La classica torta allo yogurt resta una delle ricette senza tempo più veloci e pratiche della storia. Talmente apprezzata da diventare una valida portata sia a colazione che dopo i pasti.

Insomma, come si dice in questi casi: “C’è chi ama la torta allo yogurt e chi mente!”.

Come più volte ribadito nella nostra rubrica di cucina, anche le preparazioni semplici non sono da sottovalutare. In particolare, ci sono alcuni errori comunissimi che vengono commessi spesso ma che dovrebbero essere decisamente aboliti. Di cosa parliamo?

Ecco di seguito, tre errori grossolani che rovinano il dolce.

Cose da non fare assolutamente se vogliamo conquistare tutti con una torta semplice allo yogurt

Tra le cose da valutare abbiamo lo stampo. La grandezza e la tipologia non si scelgono a caso.

Di norma, per il plumcake, lo stampo da utilizzare è quello rettangolare, alto e lungo. La grandezza, invece, deve essere proporzionata alla quantità di impasto. Riempire con l’impasto solo tre quarti dello stampo, per evitare che fuoriesca durante la lievitazione.

Lo stecchino

La prova dello stecchino è fondamentale ma non tutti si ricordano di farla. Si può fare anche con uno spaghetto. L’importante è capire se l’impasto è cotto alla perfezione prima di sfornarlo definitivamente.

Sformarlo alla temperatura errata

Il classico errore è quello di tirare fuori dallo stampo, un dolce caldo.

Una volta cotta, la torta dovrà raffreddare, altrimenti aumentano le probabilità di farlo rompere, nonostante la carta forno. Infine, da tenere sott controllo anche la temperatura del forno. Per una torta perfetta, la temperatura ideale varia dai 170° C ai 180° C, a seconda della tipologia di forno.

Se “Cose da non fare assolutamente se vogliamo conquistare tutti con una torta semplice allo yogurt” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una ventata d’amore con la torta veloce di mele e yogurt della mamma”.