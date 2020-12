Quando si pensa alla stagione invernale, inevitabilmente tutti pregustano l’arrivo della neve. Questo fenomeno atmosferico è in grado di far affiorare nel subconscio di ognuno di noi moltissime emozioni differenti. L’atmosfera che sanno creare i fiocchi mentre piovono dal cielo è unica. A prima vista, la loro caduta può sembrare casuale, ma in realtà non è così. Ogni fiocco si distribuisce in maniera omogenea, rispettando una precisa logica. Mentre tutto ciò accade, in un clima glaciale, meglio capire quali siano le cose da fare quando fuori nevica.

Mettiamoci all’opera

Rilassarsi guardando fuori dalla finestra.

Osservare la copiosa caduta dei fiocchi di neve è un momento rilassante in cui ci si può concedere una pausa da tutto per riflettere.

Fare una passeggiata sulla neve. Per godere appieno di questo spettacolo della natura, non c’è modo migliore che fare una tranquilla passeggiata lungo le strade innevate.

Bere qualcosa di caldo.

Mentre fuori fa freddo, si consiglia di restare nel tepore di casa in compagnia di un bel tè caldo. Se si preferisce, anche una cioccolata calda o una tisana possono fare al caso nostro.

Coccolarsi un po’

Si può approfittare di questi momenti, in cui è preferibile non uscire di casa, per prendersi cura di sé stessi. È quindi indicato fare un lungo bagno caldo e curare il proprio corpo con oli e creme emollienti.

Leggere un buon libro. Lontani dalla frenesia del lavoro e degli impegni quotidiani, perché non leggere un buon libro? Immergersi appieno nella trama di un romanzo, fiabesco o giallo che sia, è un valido espediente per svagarsi e affrontare la noia.

Guardare una serie tv. Questo è il momento giusto per iniziare a seguire quella serie tv di cui tutti parlano. Oppure, al contrario, è possibile finire di guardare gli ultimi episodi di una serie iniziata tempo addietro.

Parlare con il partner.

Nell’atmosfera magica creata dalla neve, è possibile fare un discorso profondo con il proprio partner, che non sia la solita lista della spesa.

Sperimentare ricette nuove in cucina.

Se non c’è mai abbastanza tempo per cucinare delle ricette elaborate, in questo caso possiamo approfittarne e preparare qualcosa di creativo.

Giocare con i bambini

Chi ha dei bambini può approfittare della neve proprio per creare dei ricordi indimenticabili. Si consiglia quindi di coprirsi bene e uscire a giocare sulla neve. La lotta a palle di neve, il pupazzo di neve o l’angelo sono solo alcune delle attività che si possono fare quando nevica. Una volta rientrati a casa il gioco non deve per forza finire. Esistono numerosi giochi di società per condividere il tempo con i nostri bambini.

Le cose da fare quando fuori nevica sono veramente tante, seguire questi consigli si rivelerà estremamente utile.