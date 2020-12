Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti noi sogniamo una pelle diafana e priva di imperfezioni, come quella delle bambole o dei personaggi alla televisione. Sicuramente, un grande miglioramento arriva da un’attenta routine quotidiana della pelle. Ci sono però delle cose da evitare per avere una pelle splendida e non incappare nei rimedi casalinghi poco efficienti (o addirittura dannosi).

Con dolcezza

L’onnipresente bicarbonato di sodio non può essere considerato una panacea per tutti i bisogni. Innanzitutto, ha un pH molto più alto della nostra pelle. L’applicazione di bicarbonato di sodio, non importa quanto diluito, modifica il pH della pelle (naturalmente acido) e distrugge la capacità della pelle di combattere le infezioni. Questo, oltre al danno fisico dell’abrasione aggressiva.

In sostanza, il danno è maggiore di qualsiasi leggero beneficio esfoliante.

Se si vuole esfoliare la pelle con gentilezza, si può creare uno scrub fatto in casa con miele e zucchero di canna.

(P)unto e basta

Un’altra cosa della quale la pelle non ha sicuramente bisogno è uno squilibrio nella produzione di oli. Applicare oli, burri e altri grassi direttamente sulla pelle, senza seguire pareri dermatologici affidabili, è una delle cose da evitare per avere una pelle splendida. Questo, soprattutto perché ognuno di noi ha un tipo di pelle diverso e delle esigenze che variano in base a molti fattori. Anche l’eternamente nominato olio di cocco non è consigliabile per donare morbidezza alla cute, perché è assai comedogeno e squilibra la produzione naturale di sebo.

Uno degli errori più comuni è spalmare burro o nella margarina per curare eritemi e scottature. La pelle non è una fetta di pane. Esistono molti emollienti dermatologicamente testati che proteggono la pelle in modo efficiente, riducendo il rischio di infezione.

Acido-acida

Nella lista dei supposti rimedi miracolosi suggeriti dagli utenti di Internet, compare sovrano il succo di limone.

Sì, il succo di limone ha una lieve capacità di schiarire le macchie scure della pelle, ma l’irritazione che provoca nel frattempo fa assolutamente peggio. L’acido citrico è fortemente acido (pH 2), aumenta la fotosensibilità e può irritare anche la pelle normalmente non troppo sensibile. Ergo, assolutamente da non utilizzare come filtro solare casalingo, rimedio anti-acne o cura anti-forfora. Sono stati addirittura riscontrati dei casi di ustione chimica con eruzione di vescicole, causata dall’uso del limone sulla pelle con esposizione alla luce solare.