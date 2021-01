L’inverno è una stagione davvero magica e ogni anno è attesa con impazienza da moltissime persone. Gli amanti dello sci fanno a gara per contendersi le piste innevate appena battute, e godere appieno dello spettacolo che li circonda.

La neve ha il potere di avvolgere in un dolce abbraccio tutto ciò che trova sul proprio cammino. Essa è in grado di donare un immediato senso di pace e di candore a ognuno di noi.

Esistono però moltissime occasioni in cui le nevicate, possono mettere a rischio l’incolumità di ciascuno di noi. Quando ci si mette alla guida, per svago o per lavoro, occorre prestare estrema attenzione ad ogni singolo gesto che si compie. Sono frequentissimi gli incidenti che coinvolgono centinaia di veicoli ogni anno, proprio a causa di una nevicata improvvisa o troppo abbondante.

Non bisogna disperarsi però, esistono alcuni validi suggerimenti in merito. Comprendere quali siano le cose da evitare assolutamente quando si è alla guida mentre nevica risulterà utilissimo per evitare situazioni di pericolo.

Vietato distrarsi alla guida

Quando si è alla guida, occorre prestare estrema attenzione alla strada. Ogni minima distrazione potrebbe risultare fatale. Moltissime possono essere le occasioni di distrazione. Frequentissimi sono gli episodi in cui un uso scellerato dello smartphone, provoca problematiche molto serie. Si stima che circa il 60 % degli incidenti stradali sia causato da questo errato comportamento.

Superare i limiti di velocità

Mantenere le distanze di sicurezza e rispettare gli annessi limiti di velocità sono requisiti fondamentali per salvaguardare l’incolumità propria e altrui. Quando le condizioni climatiche peggiorano, adottare questi comportamenti si rivela di vitale importanza. La velocità può subire brusche limitazioni, che possono raggiungere anche il 50% in meno rispetto a quanto normalmente indicato.

Compiere manovre brusche

Quando ci troviamo al cospetto di un manto stradale sdrucciolevole e scivoloso è opportuno prestare estrema attenzione. Non compiere brusche sterzate o decelerate improvvise, ciò eviterà di creare situazioni molto spiacevoli e difficili da governare.

Commettere sorpassi azzardati

Quando la visuale è ridotta o addirittura assente, è severamente vietato compiere sorpassi di ogni tipo. Anche se le circostanze potrebbero richiederlo, non bisogna assolutamente sorpassare quando ci si imbatte in strade innevate. Nessuna infrazione è tollerata, un comportamento incosciente è perseguibile a livello penale con la detenzione sino a 36 mesi.

Ecco quali sono le cose da evitare assolutamente quando si è alla guida mentre nevica. Seguendo questi preziosi consigli, si eviteranno spiacevoli situazioni.