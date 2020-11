Degli animali e dei loro comportamenti sembra che si sappia ormai tutto. Eppure c’è sempre qualcosa di veramente strano e curioso che può sfuggire.

Probabilmente appassionati e naturalisti potranno essere a conoscenza di alcuni segreti del regno animale. Invece esistono storie che stupirebbero (e divertirebbero) chiunque. Il mondo animale a volte concede comportamenti spaventosi, assurdi, eccentrici e spesso contraddittori.

In questo articolo se ne elencano alcuni.

Libellule attrici, bradipi stitici e renne allucinate

Molte le cose assurde e assolutamente vere del mondo animale che lasciano a bocca aperta. Si comincia con la renna che ha l’insolita occupazione di nutrirsi di funghi allucinogeni. Per aumentare gli effetti psicotici dei funghi, le renne poi bevono la loro urina che ne aumenta l’effetto.

Uno degli animali più velenosi al mondo, contro il quale non esiste un antidoto, è il piccolo pesce palla. All’apparenza insignificante e innocuo, se si sente il pericolo si gonfia e diventa una palla spinosa. In più il suo corpo contiene una tossina capace di uccidere 30 persone.

Le libellule sono animali aggraziati dai colori sgargianti e metallizzati. A scapito dell’apparenza però sono anche delle attrici incredibili: se una femmina non vuole essere importunata da un maschio, è capace di fingersi morta.

Tra le cose assurde e assolutamente vere del mondo animale che lasciano a bocca aperta, ci sono anche le giraffe.

Le giraffe, quei grossi e lunghi animali che vivono nella Savana, sembra che non abbiano alcun concetto di “genere maschile e femminile”. Infatti, pare che per la grande parte si accoppino e si corteggino senza badare che ci sia un lui o una lei davanti. Quasi il 90% del sesso tra giraffe avviene infatti tra due maschi.

Le zebre

Le zebre sembrano tutte uguali ed è impossibile riconoscerle. Invece no, perché gli studiosi hanno visto come le loro strisce abbiano composizioni uniche per ogni soggetto (come le impronte digitali nell’uomo). Quindi, per distinguerle, si è inventato una sorta di scanner che legge le strisce come un codice a barre.

Tra le cose assurde e assolutamente vere del mondo animale che lasciano a bocca aperta: sua maestà il bradipo. Il bradipo è famoso per essere uno degli animali più lenti al mondo. La lentezza contraddistingue anche la digestione: il bradipo espelle le sue feci solo una volta alla settimana, l’unica volta in cui scende dal suo albero. In questa fase è molto vulnerabile, infatti spesso è oggetto di attacchi da parte di altri animali.