Spesso il look è quello giusto ma, per una piccolissima svista o per una scelta sbagliata, sarà proprio il dettaglio stonato a rovinare l’intero outfit.

In realtà, esistono una serie di regole che bisogna mettere a punto per evitare di essere ricordate per quel banale errore di stile.

Ecco, allora, quali sono le cose assolutamente da non fare per non rovinarsi il look.

Attenzione sopra e sotto

Se si sceglie di indossare il reggiseno bisogna indossare quello giusto e più adatto alla propria fisicità.

L’obiettivo di questo strumento deve essere di supportare e proteggere il seno. Non bisogna, dunque, trasformarlo in un oggetto di tortura.

Un reggiseno troppo stretto non solo non valorizzerà il décolleté ma creerà delle fastidiose maniglie per via della pelle troppo compressa. Ciò sarà visibile attraverso la maglia o l’abito indossato e non garantirà un bell’aspetto.

Anche un reggiseno troppo grande non è adatto poiché lascia un vuoto antiestetico.

Un’altra cosa da non sottovalutare riguarda la misura degli orli.

Sia che si tratti di gonne, maxi vestiti o pantapalazzo una è la cosa fondamentale: che non tocchino terra.

Ciò perché è sinonimo di poca eleganza e perché è poco igienico. Inoltre farà sembrare la propria figura più corta rispetto alla reale altezza di una donna.

La cosa più importante quando si pensa al look da indossare riguarda l’equilibrio tra i volumi.

No ad un look eccessivamente aderente o troppo largo.

Nel caso in cui si scelga una maglia più aderente è bene abbinarla con qualcosa di più morbido per la parte inferiore.

Viceversa, nel caso in cui si opti per una gonna stretch, o per un pantalone particolarmente attillato, l’ideale è addolcirlo con una maglia o un top dai volumi più morbidi.

No alle scelte poco curate

Essere sportive è un’ottima scelta. Ma c’è differenza tra un look sportivo e un look poco curato.

No a maglie sgualcite o a camicie non stirate.

Indossando dei capi stropicciati il look apparirà decisamente poco curato e darà l’idea di una persona poco curata e attenta ai dettagli.

Infine, tra le cose assolutamente da non fare per non rovinarsi il look rientrano anche le trasparenze.

A meno che non si scelga un capo perché rientra nella categoria “vedo-non-vedo”, è bene fare attenzione alle trasparenze dei propri vestiti e, soprattutto, in alcune zone del proprio corpo.

Di conseguenza, bisogna guardarsi bene allo specchio e sotto luci diverse: quella artificiale ma, soprattutto, quella naturale.

Che guaio sarebbe indossare una gonna di cotone elasticizzato con nuance chiara e ritrovarsi, poi, ad essere osservata non per il proprio abbinamento ma per ciò che c’è sotto di esso?

L’attenzione ai piccoli dettagli sarà una sicurezza contro le grandi brutte figure.