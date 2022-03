Abbiamo visto proprio di recente che non solo il tapis roulant concorre a bruciare calorie e mantenere in forma. Il principio primo per avere un bel fisico e dimostrare meno anni di quelli che abbiamo passerebbe anche dall’attività fisica. Oltre, ovviamente che dalla dieta e dalla rinuncia alle esagerazioni a tavola e fuori. Ma non dobbiamo pensare al fisico dei super atleti o dei divi di Hollywood. Quelli hanno mezzi e denaro per pagarsi qualsiasi cosa: dai trainer ai dietologi, fino a palestre e piscine personali da sogno. Nel nostro piccolo, anche noi possiamo mantenerci in forma. Anche senza spendere cifre colossali e anche senza disperarci nella ricerca del culto fisico. E, come accade spesso, la sorpresa è sotto gli occhi di tutti.

Danza e jogging nell’Olimpo dei sederi sodi

Un bel sedere alto e sodo, come quelli che vediamo spesso in TV e sul web è il sogno di molte donne. Ma attenzione che anche gli uomini lo desiderano. Non solo a livello estetico nella partner, ma anche sul proprio fisico. Anche perché le donne da sempre hanno dichiarato di apprezzare nell’uomo il sorriso, gli occhi e il sedere. Tra le caratteristiche fisiche preferite. Per avere glutei scolpiti e sodi, gli esperti suggerirebbero 2 sport in particolare, oltre a quelli da palestra: danza e jogging.

Potrebbe sembrare curioso, ma la danza e il ballo servirebbero proprio a rassodare anche il sedere. Grazie al movimento continuo e omogeneo delle gambe.

Cosce toniche e glutei sodi con questo sport all’aperto e fattibile a tutti che saprebbe mantenere anche il sedere muscoloso

Bella forza, potrebbe dire qualcuno, sostenere che correre farebbe bene al fondoschiena. Questo perché il lavoro aerobico andrebbe a contrastare gli accumuli di grassi e calorie. Dai fianchi alle gambe, passando ovviamente per il sedere, tutta la zona sarebbe coinvolta nell’attività fisica. Ancora meglio se, cuore, schiena e ginocchia, permettendo, possiamo fare dei percorsi alternati. Pensiamo a quanto potrebbe far bene ai nostri glutei una bella salita. Con le gambe impegnate al massimo sforzo e i glutei intenti a fare da leve sul terreno.

Suggerimenti dal potenziamento atletico

Se volessimo aumentare il volume del nostro sedere, ecco un paio di suggerimenti che arrivano dal potenziamento atletico. Dei pesi alle caviglie, sempre a patto di non avere problemi e sintomatologie specifiche. Degli stacchi alternati da terra, facendo dei salti. Molto bene anche fare step quando troviamo dei gradoni o dei muretti che ce lo permettano. Cosce toniche e glutei sodi con questo sport all’aperto perfetto per i prossimi mesi.

