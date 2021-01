La vista di un cane con i denti scoperti è spesso spaventosa. Ma, prima di preoccuparsi, è bene osservare gli altri atteggiamenti. Infatti, non sempre si tratta di un comportamento aggressivo. Ecco cosa vuole dirci davvero il cane quando mostra i denti.

Quando mostrare i denti è un comportamento aggressivo

I cani hanno una maniera di comunicare tutta loro. Spesso è difficile interpretarla. Per esempio, sono in molti i padroni che si chiedono perché il loro cane scopra i denti. O, addirittura, le gengive.

Si tratta di un atteggiamento aggressivo? Bisogna preoccuparsi? La risposta è: dipende. Ma allora cosa vuole dirci davvero il cane quando mostra i denti?

Per rispondere alla domanda, occorre osservare i comportamenti che accompagnano questo gesto. Nella maggior parte dei casi, mostrare i denti è un comportamento aggressivo.

Questo si accompagna a una postura tesa, rigida. Il cane può comportarsi così quando è spaventato, o territoriale. Oppure, quando vuole esprimere un disagio.

Infatti, se questo non è un comportamento abituale, può darsi che l’amico a quattro zampe sia ferito o malato. È meglio, dunque, consultare un veterinario.

Come riconoscere il “sorriso di sottomissione”

Non sempre mostrare i denti è un segno di aggressione o sofferenza. Più raramente, si tratta di un gesto che alcuni chiamano sorriso di sottomissione. Questo atteggiamento, esibito ormai da pochissimi cani, ha origine prima dell’addomesticamento.

In passato, si trattava, infatti, di un modo per comunicare con il resto del branco. Il sorriso di sottomissione indica rispetto. Il cane può usarlo per segnalare al padrone, o ad altri cani, che non ha intenzione di litigare.

Come distinguere il sorriso di sottomissione da un atteggiamento aggressivo? Il corpo del cane è generalmente rilassato e la coda è abbassata. Una delle zampe potrebbe essere sollevata, mentre le orecchie generalmente non sono erette.

È importante, dunque, prestare attenzione all’insieme dei segnali che l’amico a quattro zampe ci invia. Solo così si può interpretare correttamente il suo comportamento.

Approfondimento

Se il cane segue il padrone in bagno potrebbe soffrire di questo problema