Sono ormai secoli che gli uomini hanno scelto i cani e i gatti come compagni di viaggio. Certamente nel tempo sono cambiate le dinamiche ed in generale le modalità del rapporto tra padroni e animali domestici. Ciononostante l’amore e la forza dell’affetto tra la nostra specie e quella canina, nonché felina ovviamente, è sempre stata forte, rivelandosi costantemente importante. Non a caso sono sempre di più le persone a voler introdurre in casa un amico a quattro zampe, e lo fanno sia per loro stessi che per la propria famiglia.

Atteggiamenti strani

Per quanto con il tempo si arrivi a conoscere molto bene l’esemplare che vive dentro casa rimangono, anche dopo anni, dei dubbi su alcuni suoi atteggiamenti. Questo avviene ovviamente perché non siamo sempre in grado di decifrare comportamenti che solamente studiosi saprebbero comprendere. Informandosi però è possibile trovare la risposta a moltissime domande che, durante le ore passate ad osservare fido, sicuramente ci saremo fatti. Ad esempio cosa vuol dire quando i cani grattano sempre il pavimento? Bene, questo è il quesito a cui cercheremo di dare una risposta oggi.

Questione di temperatura

Uno dei comportamenti più curiosi che possiamo notare in un cane è quello che vede quest’ultimo, solitamente prima di accucciarsi, iniziare a grattare con foga il pavimento. Nella maggior parte dei casi si tratta di un atteggiamento che interrompiamo sul nascere, in quanto preoccupati che il cane possa rovinare il materiale. Del resto non trattandosi di terra o sabbia risulta giustificato chiedersi il motivo, e soprattutto lo scopo, di tale azione. Dunque cosa vuol dire quando i cani grattano sempre il pavimento? Cerchiamo di scoprirlo. I motivi possono essere diversi. Dal volersi limare le unghie al manifestare una sensazione di ansia, la lista è lunga.

Oggi ci concentriamo però solamente su una di queste plausibili ragioni, in quanto si rivela piuttosto curiosa. Infatti alle volte fido gratta la superficie del pavimento, di qualsiasi materiale essa sia, per regolare la temperatura del posto dove andrà a riposarsi. In natura infatti i cani sono abituati a rimuovere con le unghie lo stato superficiale della terra che, a seconda della stagione, risulta essere la parte del terreno più fredda o più calda. Ed ecco che, anche in casa ed anche con il pavimento, seguendo un istinto naturale cerca di fare la stessa cosa.

Ovviamente non funzionerà, se non per trasmetterci la curiosità di controllare il punto dove ha deciso di riposarsi. Potrebbe infatti trattarsi di un luogo con una temperatura non adatta e comoda ai suoi bisogni. Infatti cosa vuol dire quando i cani grattano sempre il pavimento? Più cose in realtà, ma senza dubbio questa è la motivazione più interessante.