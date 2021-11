Anche a novembre non dovremmo lasciarci sfuggire l’occasione di fare un bel viaggio. Certo, non siamo in estate e le vacanze di Natale non sono ancora arrivate, ma almeno un weekend dovremmo riuscire ad organizzarlo.

Se riusciamo a prenderci due o tre giorni liberi, vedremo che ci sono tanti bei posti da scoprire d’autunno. Ad esempio, possiamo visitare la meta a due passi dall’Italia perfetta per godersi i migliori colori dell’autunno. Oppure, per chi ama la cultura, questo borgo che incanta grazie a storia e natura è imperdibile per un golosissimo weekend a novembre.

Oggi andiamo a scoprire una città che sicuramente farà la gioia di chi ama la storia, l’arte e il buon cibo. Vediamo, quindi, cosa visitare e dove mangiare durante un weekend in questa magnifica città italiana.

La città del Nord

Oggi diamo qualche consiglio per sfruttare al meglio un weekend nella città di Mantova. Questa splendida località Lombarda è stata costruita attorno a tre laghi, che regala degli scorci fenomenali.

In questo periodo, un po’ come tutte le belle città, ha meno turisti e quindi è molto più piacevole da visitare. Assicuriamoci solo di non prendere una giornata di brutto tempo.

L’attrazione forse più importante della città è il Palazzo Ducale. Esso racchiude tutto il meglio della storia di Mantova, poiché è stata la casa della famiglia Gonzaga per cinquecento anni, durante il loro governo della città. Anche il castello di San Giorgio, però, regala grandi soddisfazioni, e contiene una famosissima opera, ovvero la Camera degli Sposi del Mantegna. Non dimentichiamo, poi, Palazzo Te e la chiesa di Sant’Andrea, che ci lasceranno a bocca aperta.

In realtà, basta passeggiare per le strade di Mantova per sentirsi circondati dalla storia. Volendo, si può andare fuori porta per una bella gita nella natura. Subito fuori città troviamo infatti il parco del Mincio, un’area protetta in cui possiamo vedere scorci verdeggianti, bellissimi laghi, e storiche ville dei Gonzaga.

Non dimentichiamoci di andare a mangiare in qualche buon ristorante, per assaggiare le specialità del posto. Tra i piatti più tipici, troviamo i bigoli con le sarde, che sono un primo eccezionale. Tra i secondi segnaliamo, invece, lo stracotto d’asino, poco conosciuto fuori da questa zona ma davvero ottimo.

Se dobbiamo scegliere un ristorante, possiamo ad esempio andare al “Cigno, Trattoria dei Martini”. Questo ristorante è consigliato anche dagli esperti della Guida Michelin, che segnalano trovarsi in una bellissima location: una casa del cinquecento. Questo locale riesce ad offrire agli avventori molte delle migliori specialità del mantovano.

Se siamo amanti della cucina di pesce, invece, dovremmo fare un salto da “Acqua Pazza”, altro ristorante presente sulla Guida. Questo ristorante e bistrot offre un’ampia scelta di piatti, dalle crudité alla spigola arrosto, passando per primi con originali sughi di pesce. Molto adatto a chi non ama, ad esempio, il sapore intenso della carne di asino.