Quando un cane guarda la televisione cosa vede? Ci sono contenuti che attirano l’attenzione dell’animale? E’ una domanda che si sono fatta spesso gli esperti di marketing creando spot televisivi che promuovono prodotti per il migliore amico dell’uomo. Scopriamo che cosa vedono realmente i cani quando guardano la tv.

Funzionano gli spot per attirare l’attenzione?

In genere quando un padrone guarda la televisione, anche il cane è nella stanza. Se al passaggio di una pubblicità il cane mostra interesse, il padrone potrebbe essere spinto a comprare quel prodotto, perché il cane sembra avere gradito.

Ma è così veramente? Davvero i cani guardano la televisione? E quando la guardano, cosa vedono? Nel 2012 nel Regno Unito fu trasmesso uno spot appositamente creato per i cani. Nello spot erano utilizzati ultrasuoni impercettibili dall’orecchio umano. In realtà attraverso più esperimenti si verificò che i cani erano indifferenti allo spot.

Eppure è stato dimostrato che quando in tv si vede un cane, l’animale domestico lo riconosce. Un cane riconosce un cane in tv perché lo vede esattamente come lo vedrebbe nella realtà.

Cosa vedono realmente i cani quando guardano la tv

Il cane è attirato dalle cose che vede in televisione come se queste fossero realmente nella stanza. Non sa distinguere tra realtà e finzione. Su questo aspetto nel 2013 sulla rivista Animal Cognition, sono stati pubblicati i risultati di uno studio.

Obiettivo dell’esperimento era capire se i cani sapessero riconoscere i loro simili sullo schermo di un computer. L’esperimento ha rilevato che la maggior parte dei cani oggetto di osservazione, hanno saputo riconoscere un altro cane sullo schermo del pc.

Ci sono studi, basati sul tracciamento oculare canino, che hanno dimostrato come i cani sono attratti da scene in tv dove sono protagonisti i loro simili. Ma la loro attenzione è limitatissima, di pochi secondi.

Il cane vede un altro cane in tv, lo riconosce, viene catturata la sua attenzione, ma dopo pochi secondi se ne disinteressa. Ecco perché le pubblicità in tv per i cani non funzionano.