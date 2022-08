Pomodoro e mozzarella è uno di quei capisaldi su cui la cucina italiana poggia le proprie basi da tempo immemore. Assieme stanno bene sulla pizza, come condimento dei famosi gnocchi alla sorrentina o come protagonisti dell’altrettanto iconica caprese. Pomodoro, mozzarella, un filo d’olio e una spolverata di origano: nulla di più semplice, ma al tempo stesso nulla di più buono. Fresca e leggera, la caprese è uno dei piatti simbolo dell’estate italiana, ottima da preparare quando si ha poco tempo.

Chi invece ha l’animo da chef esordiente, non può non provare la caprese in versione torta salata: una vera delizia. In alternativa, ecco cosa unire a mozzarella e pomodoro per una caprese ancora più sostanziosa, ma light in termini di costo, tempo, e calorie.

Insalata caprese con melanzane e prosciutto crudo

Per questa originale versione della caprese ci serviranno:

insalata tenera tipo lattughino o valerianella;

una melanzana lunga;

2 pomodori grandi;

80 g di prosciutto crudo;

una mozzarella fiordilatte;

basilico;

olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Cominciamo tagliando la melanzana a rondelle spesse circa mezzo centimetro e facciamole rosolare in padella con 3 cucchiai d’olio. Devono scaldarsi per circa 5 minuti, ricordandoci di girarle a metà cottura.

Cosa unire a mozzarella e pomodoro per la caprese ricca e leggera

Mentre le lasciamo raffreddare un pochino, disponiamo l’insalata su un piatto da portata e condiamola con olio, sale e pepe. Disponiamo quindi le fette di pomodoro allineate su due file. Ogni pomodoro sarà la base per due rondelle di melanzana, una di mozzarella e una fetta di crudo. Una volta esauriti gli ingredienti, la caprese può dirsi pronta da portare in tavola: se lo desideriamo, possiamo aggiungere qualche foglia di basilico fresco.

L’idea in più

Se avanzasse qualche pomodoro dalla ricetta precedente, lo si potrebbe usare per una bruschetta un po’ diversa dal solito. Tagliamo il pane a fette e sfreghiamo su ciascuna di esse dell’aglio per insaporirla, quindi prepariamo il condimento. Grattugiamo il pomodoro, condendo la polpa ottenuta con olio, sale e pepe. Usiamo poi questo sughetto per bagnare le fette di pane, su cui andranno aggiunti anche fette di salame e scaglie di grana o pecorino. Per concludere a dovere la preparazione, irroriamo ciascuna bruschetta con un altro filo d’olio e prepariamoci a gustare il nostro stuzzichino.

