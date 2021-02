A questo punto, poiché le notizie relative alle restrizioni e ai colori delle Regioni cambiano da un momento all’altro, occorre chiedersi: “ cosa succederà all’Italia da oggi?”. Dopo settimane di previsioni, ad oggi si sono registrate ancora nuove sorprese. Infatti, qualche giorno fa si era parlato di un’Italia a prevalenza arancione. Invece, oggi si sa con certezza che il colore predominante sarà il giallo. Quindi, le Regioni arancioni saranno solo 5. Le rimanenti saranno gialle, compresa, addirittura, la Lombardia, che in due settimane è passata dal rosso al giallo. Senonchè, fatta questa premessa, vediamo cosa succederà all’Italia da oggi, 1° febbraio.

Segnatamente: Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano verseranno in zona arancione. Sicchè, i negozi potranno stare aperti, mentre bar e ristoranti potranno fare solo asporto fino alle 18. Inoltre, gli spostamenti saranno consentiti solo all’interno del Comune. Al di fuori di queste appena indicate, tutte le altre Regioni d’Italia, saranno gialle.

Cosa si può fare in zona gialla

In generale, in tutto il Paese, i dati della pandemia sono in via di miglioramento ma il Presidente dell’ISS, invita alla cautela e al rispetto delle misure. Considerato, però, che la gran parte delle Regioni passerà al giallo, ricordiamo quali sono le misure da rispettare per queste aree. Anzitutto, è possibile spostarsi senza autocertificazione, all’interno della propria Regione, nel rispetto dell’orario del coprifuoco dalle 22 alle 5. Inoltre, i bar e ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 18, dopodiché potranno fare solo asporto e consegna a domicilio (fino alle 22). Poi, i negozi saranno aperti ma i centri commerciali chiusi nei weekend.

Ancora, bella novità è che musei e mostre da lunedì a venerdì potranno rimanere aperti. Detto DPCM rimarrà in vigore fino al 15 febbraio e con esso permarrà la limitazione degli spostamenti tra Regioni, salvo che ricorrano motivi di salute, lavoro e necessità documentata. Dopo questa data, si spera di avvicinarsi sempre più alla normalità ma tutto dipenderà da quanto saremo prudenti.