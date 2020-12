Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa succederà al titolo Gibus dopo un mega rialzo accompagnato da volumi cinque volte la media? L’euforia che ha accompagnato l’approvazione del dividendo da 0,27 euro, infatti, potrebbe giocare brutti scherzi nelle prossime sedute.

La notizia è che il consiglio di amministrazione ha approvato la distribuzione del dividendo che sarà staccato lunedì 14 dicembre 2020 e messo in pagamento il 16 dicembre.

L’effetto è stato un rialzo di oltre l’8% con volumi cinque volte superiori alla media.

Cosa succederà al titolo Gibus dopo un mega rialzo accompagnato da volumi cinque volte la media? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Il titolo Gibus (MIL:GBUS) ha chiuso la seduta del 9 dicembre con un rialzo dell’8,18% rispetto alla seduta precedente a quota 5,95 euro.

Time frame giornaliero

Nonostante il rialzo il grafico e la tendenza in corso rialzista che punta al III obiettivo di prezzo in area 6,85 euro, le cose per il titolo non sono messe molto bene. Il mega rialzo, infatti, si è fermato sulla resistenza offerta dall II obiettivo di prezzo in area 5,95 euro. La mancata rottura di questo livello nelle prossime sedute potrebbe provocare una discesa almeno fino in area 5,6 euro. Solo chiusure giornaliere inferiori a 5,05 euro, però, farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

È interessante notare come i volumi sul titolo siano aumentati non appena si è iniziato a parlare di dividendo. Per il futuro, quindi, porre attenzione anche ai bassi volumi che da sempre caratterizzano il titolo.

Time frame settimanale

Nel medio periodo la tendenza in corso è rialzista sostenuta dal segnale sia del BottomHunter che dello Swing Indicator. Questa settimana, però, sarà decisiva. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con la resistenza chiave in area 5,95 euro.

Visto che i livelli coincidono, vale quanto scritto per il time frame giornaliero.

