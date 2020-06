L’Italia, il paese dell’espresso. Conosciuta in tutto il mondo per la straordinaria tradizione legata alla caffeina. Insomma, forse il caffè non verrà dal Bel Paese. Ma ce ne siamo in qualche modo appropriati. E ora l’espresso è conosciuto in tutto il mondo. E noi non solo ce ne vantiamo, ma ne consumiamo anche parecchio! Soprattutto a casa. Che sia per colazione, a metà mattina, a pranzo, o dopo cena, il caffè ci accompagna nel corso di tutte le giornate. Ma per quanto il caffè sia buono, ha anche delle controindicazioni. E se smettessimo di berlo?

Se ti sei mai chiesto: “Cosa succede se smetto di bere caffè?” Parliamo delle conseguenze iniziali di cui potrebbe risentire il tuo corpo.

Ansia e irritabilità

Il tuo umore potrebbe subire delle modifiche. È vero. Sarà probabile che per qualche giorno ti sentirai in ansia o particolarmente irritabile. Questo succederà soprattutto se sei abitato a bere almeno 5 caffè al giorno, che è ben oltre la media. Passato però un primo momento, il tuo umore tornerà del tutto stabile. Si tratta solo di questione di abitudine!

Non riesco proprio a svegliarmi senza caffè

Questa è una frase che diciamo tutti. È vero che il caffè è un eccitante e aiuta a svegliarci di mattina. Ma se da bambini riuscivamo a essere attivi senza, perché non dovrebbe essere lo stesso ora? Come nel punto precedente, è tutta questione d’abitudine. Le prime mattine saranno un po’ difficili, ma col tempo non ne sentirai assolutamente la mancanza!

Mal di testa

Questa potrebbe essere un’altra conseguenza abbastanza fastidiosa. Smettere di bere caffè potrebbe portarti all’inizio ad avere spesso mal di testa. Probabilmente più che dal caffè in sé, dipenderà dalla sensazione di sonno perenne di cui parlavamo prima. Ma appunto, abituandosi a svegliarsi senza caffè, anche il mal di testa sarà un lontano ricordo.

Le conseguenze di smettere di bere con il caffè non sono poche. Ne siamo consapevoli. Eppure appendere la tazzina al chiodo potrebbe apportare tanti benefici alla nostra salute. Non dimenticare che la caffeina è un eccitante, e a lungo andare non ti farà così bene! Prendere un caffè ogni tanto è un piacere che non deve essere necessariamente precluso. Ma tanti caffè non faranno altro che danneggiare la tua salute. Quindi se ti sei mai chiesto: “Cosa succede se smetto di bere caffè?”, ora hai tutte le risposte.